Arcane : Une période de diffusion pour la saison 2 de la série Netflix dans l’univers de League of Legends ?

Fin 2024 dans le viseur

Netflix nous avait prévenu : il faudra se montrer patient avant de connaître la suite des aventures de Vi et de Jynx. Sortie en novembre 2021 sur Netflix, la série Arcane a déchaîné les passions et est parvenue à établir des records, devenant l’une des séries les plus populaires de la plateforme de SVOD. Mais puisque son succès n’était pas encore tout à fait assuré avant sa diffusion, le travail sur une saison 2 n’était encore qu’à un stade peu avancé. C’est pourquoi le studio Fortiche Production indiquait avoir besoin de plusieurs années pour donner vie à cette suite.

Mais lors d’un récent événement organisé par Tencent, qui détient Riot Games et la licence League of Legends, il a été annoncé publiquement que la saison 2 de la série Arcane verrait le jour dans le courant du dernier trimestre de l’année 2024. Une information qui demande néanmoins à être confirmée par Netflix et par d’autres personnes impliquées sur le projet. Cette estimation peut d’ailleurs facilement bouger à 2025 et rien n’est encore gravé dans le marbre.

De toute manière, les fans attendront aussi longtemps que nécessaires si cela implique d’avoir droit à une saison 2 aussi qualitative que la saison 1, n’est-ce pas ?

ARCANE Season 2 Release Date Revealed | #LeagueOfLegends

It has been revealed at the 2024 Tencent Video V Vision Conference that ARCANE Season 2 will premiere in Q4 (Winter) 2024.#Arcane pic.twitter.com/AZB5OeSxzC — League Of Legends Leaks & News (@LeagueOfLeaks) September 1, 2023