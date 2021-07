Arcadegeddon : le jeu de tir multijoueur coopératif s’annonce avec l’ouverture d’un accès anticipé

Le State of Play a été théâtre de l’annonce d’une toute nouvelle licence du studio IllFonic! : Arcadegeddon. Il s’agit d’un jeu de tir multijoueur coopératif qui vous demandera de sauver des jeux sur bornes d’arcade.

Il faut sauver l’arcade

Malgré son genre assez classique, Arcadegeddon semble avoir quelques cartes originales dans sa manche avec un jeu de tir en constante évolution qui permet d’explorer de nombreux biomes, de s’essayer à plusieurs mini-jeux et de vaincre moultes ennemis et boss. Pour donner un peu de contexte, nous devrons sauver la salle d’arcade de Gilly. En plus d’être la dernière de la ville, on apprend qu’une mégacorporation y a injecté un virus. Vous pourrez profiter du titre seul ou à plusieurs avec jusqu’à 4 joueurs en simultanés.

Il est également décrit comme un mélange d’expériences PVE et PVP s’adaptant au rythme de chacun. Il faudra également interagir avec les 9 gangs présents dans l’arcade. Plus vous serez performant, et plus vous gagnerez en « Street Cred » pour vous faire une place sur le podium.

Arcadegeddon est disponible en accès anticipé sur PS4, PS5 et PC via l’Epic Games Store pour une quinzaine d’euros environ. Les développeurs prévoient une durée de 7 mois pour celui-ci.