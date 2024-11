Arcadegeddon : Le TPS coopératif multijoueur d’IllFonic passera free-to-play début 2025 sur PC et consoles

Changement de modèle économique à venir pour le titre

Si les raisons exactes qui ont conduit à cette décision n’ont pas été dévoilées par les développeurs, nous pouvons logiquement supposer qu’il s’agit d’une tentative (désespérée ?) de rendre le titre accessible à davantage de joueurs et de joueuses et de relancer l’engouement général du public à son sujet. Reste maintenant à savoir si le résultat sera à la hauteur de leurs attentes ou non.

Pour rappel, le TPS nous propose une expérience de jeu mixant PvE et PvP en groupe de quatre et nous invite à relever les divers défis imposés par les différents gangs locaux présents dans la salle d’arcade d’un certain Gilly. Dans quel but ? Sauver la boutique des griffes de la méga-corporation Fun Fun Co. qui a profité de la mise en ligne de son dernier super jeu pour le pirater et ainsi précipiter la fermeture de l’établissement.

Rendez-vous en début d’année prochaine pour le passage en free-to-play d’Arcadegeddon sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Notez qu’aucune information supplémentaire liée aux conséquences de ce changement de modèle économique n’a été partagée par IllFonic pour le moment. A suivre.