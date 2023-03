Lince Works, le studio derrière la licence Aragami, est contraint de fermer ses portes

La licence Aragami n’était peut-être pas parfaite, mais elle a su remettre le genre de l’infiltration sur le devant de la scène d’une bien belle manière. Après un premier épisode qui a permis de poser des bases solides, un second opus était sorti avec la volonté d’ajouter plus de coopération, mais cette nouvelle tentative avait un peu moins séduit la communauté. Ce n’est pas pour autant que l’on s’attendait à ce que cela sonne le glas du studio Lince Works, qui annonce aujourd’hui mettre la clé sous la porte.

Des nouvelles licences étaient en développement

C’est une bien triste nouvelle que l’on apprend aujourd’hui. Le studio barcelonais annonce devoir mettre fin au développement de ses nouveaux projets, jusqu’à devoir fermer ses portes en avril prochain :

« Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles car nous nous sommes orientés vers le développement de nouvelles licences avec une nouvelle orientation pour l’entreprise. Nous étions ambitieux sur ce que nous voulions réaliser en tant que studio, mais malheureusement, bien que nous ayons bien avancé, le contexte économique n’était pas favorable et nous avons manqué de temps. Cela nous brise le cœur de savoir que tout le travail que nous avons accompli au cours de la dernière année ne sera finalement pas terminé. »

Lince Works indique que les deux Aragami resteront disponibles à la vente malgré tout, tout comme les fonctionnalités en ligne. On espère que tous les artistes sauront rebondir et on leur adresse nos meilleures pensées.