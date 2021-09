Aragami 2 : Une suite qui peine à faire mieux ? Test en vidéo

Après un premier Aragami réussi, Lince Works remet le couvert avec une suite sobrement appelé Aragami 2. Véritable hommage aux Tenchu, il s’agit d’une série de jeux d’infiltration à la troisième où l’objectif est de se faufiler et de se débarrasser des gardes sur son chemin dans la plus grande discrétion.

Cependant, malgré quelques évolutions notables, cette suite a du mal à convaincre autant que son prédécesseur, la faute à une progression moins bien rythmée et à une direction artistique qui n’a pas autant de charme. On vous en parle dans ce test en vidéo. Sachez que Aragami 2 est disponible dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et est actuellement dans le Game Pass.