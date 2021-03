Aragami 2 repousse son lancement au 3ème trimestre 2021

Très discret depuis son annonce lors de la Gamescom 2020, Aragami 2, suite du premier opus commercialisé en 2016 par Lince Works, ne sortira finalement pas en ce début d’année puisque son lancement a été repoussé au 3ème trimestre 2021.

Un épisode plus ambitieux qui a besoin de se peaufiner

An important update regarding Aragami 2. pic.twitter.com/yfEBY9tyWV — Aragami 2 (@LinceWorks) March 9, 2021

Comme l’indique le studio catalan sur Twitter, « le jeu est terminé et jouable du début à la fin mais il y a encore beaucoup de travail à fournir, notamment en ce qui concerne la correction des bugs et le polissage de la version prévue sur les consoles next-gen. Aragami 2 est un jeu beaucoup plus ambitieux que son prédécesseur et c’est pourquoi nous travaillons dur pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible. »

Aragami 2 est désormais attendu sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S entre juillet et septembre 2021.