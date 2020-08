Aragami 2 s’annonce sur consoles et PC pour le début d’année 2021

Sorti en 2016 et développé par le studio catalan indépendant Lince Works, Aragami nous proposait une aventure en infiltration très réussie qui nous avait largement convaincu, notamment par sa patte graphique en cel-shading fort agréable et son gameplay efficace avec la présence des pouvoirs des ombres. Le titre s’était ensuite paré d’une extension intitulée « Nightfall » qui a pu prolonger un tant soit peu l’expérience.

C’est donc avec intérêt que l’on reçoit l’information selon laquelle une suite logiquement appelée Aragami 2 est prévue sur consoles d’actuelle et de future génération, ainsi que sur PC, pour 2021.

Une suite jouable en coopération

En tant que dernier espoir du clan Aragami, vous devrez à nouveau agir dans l’ombre pour libérer le village de l’emprise des armées ayant investi les lieux, et ainsi sauver votre clan. La particularité de cette suite réside sans aucun doute dans la possibilité de jouer en coopération jusqu’à trois joueurs en simultané. En ce qui concerne le reste du gameplay, se frayer un chemin silencieusement grâce à votre agilité et vos pouvoirs des ombres continuent évidemment de représenter le cœur du gameplay, les combats restant risqués mais gratifiant en cas de succès.

Nous pouvons d’ailleurs assister à quelques extraits de gameplay qui montrent un peu les nouveautés de cette suite.

On notera également la possibilité de crafter cette fois des armes et des armures, en plus de reconduire les points de compétences, distribuables auprès de trois arbres de compétences pour un total de 42 capacités et pouvoirs des ombres.

Aragami 2 sera disponible début 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC via Steam.