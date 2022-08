Apex Legends – Prédation est disponible avec ses changements et sa nouvelle légende, Vantage

Après la saison 13 (Sauvetage), Apex Legends va aujourd’hui lancer sa saison 14 : Prédation. Nouvelle légende, changement de la carte du Canyon des rois…, on vous dit tout sur les apports de cette mise à jour du battle royale du studio Respawn.

La nouvelle légende : Vantage

La star de cette saison 14 est bien évidemment la nouvelle légende qui l’accompagne : la bien nommée Vantage. De son vrai nom Xiomara (alias Mara), son passé lui donne un look et des capacités assez spéciales au sein du casting. Cette snipeuse hors-pair a en effet vécu dans un environnement assez dur sur la planète Pagos. Elevée par sa mère survivaliste, Mara quittera finalement son monde sauvage après une grave blessure qui força sa mère à activer une balise de détresse, déterrant du même coup son passé de prisonnière. Cet évènement malheureux lui donnera tout de même un nouvel ami, un bébé chauve-souris assez mignon.

En tant que survivante, Vantage est naturellement prédisposée pour le tir longue distance avec son ancienne version de la sentinelle. Elle peut ainsi dévoiler la position des ennemis pour son équipe mais aussi les éliminer à distance. Afin de pallier à son manque de mobilité, elle peut compter sur la chauve-souris Echo pour l’aider notamment à se repositionner.

Voici toutes les capacités de Vantage :

Capacité passive – Viseur de précision : Vantage peut utiliser son viseur de précision pour acquérir à distance des informations tactiques sur les escouades ennemies et prendre l’ascendant sur chaque ennemi grâce à des renseignements précieux incluant son nom, sa distance, la rareté de son blindage et le nombre de ses équipiers.

Vantage peut utiliser son viseur de précision pour acquérir à distance des informations tactiques sur les escouades ennemies et prendre l’ascendant sur chaque ennemi grâce à des renseignements précieux incluant son nom, sa distance, la rareté de son blindage et le nombre de ses équipiers. Capacité tactique – Redéploiement ailé : Vantage est systématiquement assistée de son compagnon ailé Echo, qui peut l’aider à se redéployer avec un maximum de rapidité. Grâce à son jetpack modifié et à son système de visée sur mesure, Vantage peut se propulser en direction d’Echo et prendre le dessus sur ses ennemis.

Vantage est systématiquement assistée de son compagnon ailé Echo, qui peut l’aider à se redéployer avec un maximum de rapidité. Grâce à son jetpack modifié et à son système de visée sur mesure, Vantage peut se propulser en direction d’Echo et prendre le dessus sur ses ennemis. Capacité ultime – Marque de la snipeuse : Nul ne peut échapper à la portée du fusil de précision personnalisé de Vantage, qui révèle ses cibles grâce à des munitions et à un viseur spéciaux : tous les tirs réussis mettent les escouades ennemies en surbrillance pendant dix secondes avec un marqueur en diamant, et les dégâts infligés augmentent après chaque impact.

Le Canyon des rois revisité

L’une des plus vieilles cartes d’Apex Legends retrouvent enfin des couleurs grâce à Prédation. Les développeurs ont effectué énormément de modifications afin de moderniser l’ensemble tout en gardant ce qui faisait son charme. Globalement, ils ont supprimé des passages optionnels et autres raccourcis afin de privilégier la prise de risque et les itinéraires décidés à l’avance. Des lieux stratégiques auront également moins d’importance comme la cage qui sera bien plus difficile à défendre puisqu’elle est désormais plus dégagée.

Le nouveau point d’intérêt, « Relique », sera apparemment la principale attraction de cette carte revisitée. Il s’agit ni plus ni moins que de la zone reconstruite par le syndicat après la destruction de la ville cimetière et du dôme tonnerre. « Les bâtiments tortueux et interconnectés du village central devraient offrir aux Légendes une expérience frénétique (et nostalgique) ». Ce sera aux joueurs de valider ou non, les changements opérés mais force est de constater que l’on sent les efforts pour redonner de l’intérêt au Canyon des rois.

Pour le reste des informations importantes, les gros joueurs seront ravis d’apprendre que le niveau maximal a enfin été réhaussé. Il s’agit d’une sorte de système de prestige déjà vu sur d’autres FPS, autrement dit étant donné que le niveau maximal est de 500, vous allez donc revenir au niveau 1 avec un niveau de prestige afin de gagner de nouveau du loot, et il sera possible de répéter l’opération 4 fois au total.

Un nouveau Battle Pass pour Apex Legends – Prédation

On termine enfin par le traditionnel Battle Pass (ou passe de combat) qui va vous permettre d’obtenir de nombreuses récompenses et cosmétiques pour le jeu. La vidéo ci-dessus vous donne un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Apex Legends – Prédation est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Origin et Steam.