Apex Legends nous dévoile les premiers changements de la saison 13

Chaque saison d’Apex Legends est synonyme de changements et cette saison 13 à venir ne fera pas exception. Suite à une présentation avec des développeurs de Respawn, voici à quoi l’on peut s’attendre au niveau de la carte Storm Point.

Storm Point augmente la prise de risque

Apex Legends : Sauvetage, le nom officiel de cette saison 13, va apporter quelques modifications à la carte Storm Point introduite pour la première fois lors de la saison 11 du Battle Royale. Pour rappel, il s’agit d’une île tropical pleine de dangers. Des menaces qui peuvent également venir des profondeurs comme l’énorme cadavre du monstre marin inconnu qui a été vaincu par les légendes (un combat dévoilé lors du trailer de lancement « Sauvetage »).

Il ne s’agit pas que d’une simple décoration puisqu’il sera possible d’explorer le corps de la bête. L’idée est donc de se battre à l’intérieur d’un monstre géant pour dénicher les meilleurs armes et équipements. En complément, nous avons désormais des armureries IMC disposés à 4 emplacements de la carte.

Il s’agit d’énorme structures longtemps enfouies et remontées à la surface par les monstres marins et qui contiennent de nombreux trésors. Respawn et EA ont évoqué ce désir d’augmenter le challenge en PVE et cette nouvelle fonctionnalité va dans ce sens. Il s’agit, en gros, d’entrer dans l’armurerie avec votre équipe et d’affronter des Spectres défendant les lieux. Une fois à l’intérieur, la zone est condamnée, ce qui évite d’être dérangé par les autres équipes alors que vous êtes en pleine bataille.

Le loot sera très bon et se débloquera en fonction de votre équipement actuel pour l’améliorer d’autant plus. Sinon, cela pourra aussi vous donner des armes au hasard. Vous pourrez aussi sortir en vous éjectant ou bien en sortant tout simplement par où vous êtes entré (ou encore par le toit) au cas où un comité d’accueil vous attendrait.

A côté de ça, on nous a également indiqué des améliorations plus globales concernant Storm Point afin de la rendre plus attractive et dynamique. Un camp de rodeurs a ainsi été ajouté près de Cenote et une zone rocheuse à été implantée pour rapprocher les nids d’araignée près du centre de commande. Respawn nous promet plus d’une centaine de mises à jour de ce type pour améliorer l’expérience. Sans oublier, le système de matchs classés qui a subi une petite refonte et qui est censé désormais valoriser les aptitudes et le travail d’équipe.

Vous pourrez constater les changements par vous-même le 10 mai prochain avec Apex Legends : Sauvetage. Avant ça, nous devrions également en savoir plus sur la nouvelle légende : Newcastle.