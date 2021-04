Apex Legends Mobile annoncé sur iOS et Android avec une première phase de bêta-test

Alors que Respawn vient tout juste d’annoncer la prochaine légende d’Apex Legends marquant un lien de plus en plus fort avec Titanfall 2, les nouvelles autour du FPS compétitif n’en finissent plus avec l’annonce d’un portage sur mobiles : Apex Legends Mobile.

Apex à portée de pouces

Deux ans après sa sortie sur consoles et PC, Apex Legends passe finalement sur mobiles. Un choix logique quand on sait que tous les jeux compétitifs en free to play du moment s’y sont mis tels que Fortnite, PUBG, Call of Duty, League of Legends…

Apex Legends Mobile sortira donc sur iOS et Android toujours avec un modèle free to play, cependant il sera indépendant des autres supports puisqu’il est spécialement adapté pour le mobile. Autrement dit, pas de cross-play et il adoptera son propre battle pass et des cosmétiques similaires à ceux sur consoles et PC.

A noter que le titre est développé par le studio Respawn (alors que d’autres font généralement appels aux spécialistes chinois comme Tencent) auxquels s’ajoutent des experts du développement sur mobile. La première phase de bêta-test débutera en Inde et aux Philippines puis progressivement dans d’autres régions du monde.

Nous n’avons cependant pas de fenêtre de sortie définitive.