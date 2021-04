Apex Legends : aperçu de Valkyrie, la nouvelle légende

Alors que la saison 8 d’Apex Legends touche bientôt à sa fin, la prochaine saison commence à pointer le bout de son nez et débarquera le 4 mai 2021. Et, après les fuites évoquant l’arrivée des fameux Titans en jeu, il semblerait que les rumeurs soient fondées. Le premier trailer présentant la nouvelle légende vient tout juste de sortir : faites connaissance avec Valkyrie.

En quête de vengeance ?

Intitulé Northstar, ce trailer vous plongera dans une toute nouvelle histoire et vous permettra de découvrir les origines de la nouvelle Légende: Valkyrie, fille de Viper, célèbre pilote dans Titanfall 2. Et oui, enfin le lore Titanfall s’immisce encore un peu plus en profondeur dans le battle royale Apex Legends.

Après une discussion plutôt houleuse avec Blisk, vous pourrez également découvrir le Titan de Valkyrie, qui, on se le doute, débarquera à coup sûr en jeu. Reste à savoir sous quelle forme : en effet, un Titan de cette taille risque bien de ne pas passer inaperçu sur la carte, sans compter sa puissance qui semble sans limite.

Pour rappel, Apex Legends est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.