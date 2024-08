Un nouveau mode : Trios -Réanimation

C’est l’été et nous avons ainsi une saison un peu moins garnie que la précédence : Breakout. Il y a tout de même quelques apports notables à se mettre sous la dent. Parmi les ajouts de la saison 22 « Onde de Choc », on trouve le mode Réanimation, permettant des réapparitions automatiques sans bannière ni balise, tant qu’un membre de l’équipe est encore debout. Autrement dit, tant qu’un coéquipier reste en vie, vous réapparaissez automatiquement après un compte à rebours qui augmente à chaque mort. En infligeant des dégâts ou en éliminant des ennemis, vos coéquipiers peuvent accélérer ce compte à rebours.

Un nouvelle carte et une nouvelle arme

L’E-District, sixième carte des Jeux Apex, est île urbaine riche en verticalité et dense de Suotamo sur Gaea, ayant survécu à des crises majeures. Aujourd’hui transformée en un lieu de divertissement éclatant de néons grâce au Syndicat, la carte offre une variété de sites, des appartements luxueux du Lotus aux combats intenses dans les quartiers réaménagés. Les joueurs pourront utiliser des lanceurs gravitationnels pour atteindre rapidement de nouvelles hauteurs et explorer des points d’intérêt comme l’Électrobanque, le Lotus et la Salle d’arcade.

Les amateurs de Call of Duty seront ravis de cette nouveauté concernant les armes. Le mode Akimbo permet de manier simultanément deux P2020 ou deux Mozambiques, augmentant la cadence de tir et permettant une pluie de balles. Les accessoires sont partagés entre les deux armes, mais les optiques sont désactivées.

Sens du combat et Bot Royale

Cette saison, le Sens du combat s’enrichit de nouvelles fonctionnalités : des barres de santé temporaires (si vous perdez votre cible de vue, sa barre de santé disparaît) et des surbrillances rouges pour les ennemis touchés, facilitant leur repérage. Afin de mieux accueillir les nouveaux joueurs, Respawn a mis en place le mode Bot Royale. Celui-ci offre un terrain d’entraînement avec des bots permettant de s’améliorer sans trop de pression. On n’oublie pas non plus l’éternel Battle Pass avec tout son lot de cosmétiques inédits.

Apex Legends : Onde de Choc sortira le 6 août prochain. Le Battle Royale en Free to Play est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.