Apex Legends dépasse le cap des 100 millions de joueurs

Deux ans après sa sortie, Apex Legends a confirmé qu’il était l’un des plus gros poids lourds du genre du Battle Royale. Au fil des saisons, le jeu continue de rassembler, et s’est même offert un tout nouveau public en sortant une version Switch il y a peu. On a récemment appris qu’avec tout cela, le titre a dépassé un cap symbolique.

Un chiffre colossal

100 million strong, and we're just getting started. Thank you, Legends! ❤️ pic.twitter.com/FlINru0lx5 — Apex Legends (@PlayApex) April 14, 2021

Depuis le lancement du jeu, c’est donc 100 millions de joueurs qui se sont essayés à Apex Legends. Bien entendu, ce compte englobe tout le monde, dont les joueurs qui sont désormais inactifs, mais le résultat reste tout de même bluffant étant donné la forte concurrence du genre.

Avec autant de personnes autour du jeu, Respawn Entertainment compte bien continuer à alimenter le jeu avec de nouvelles saisons dans les mois et années à venir. Récemment, l’événement Jeux de Guerre est venu rythmer les parties en proposant des modes spéciaux.

Apex Legends est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.