Aperçu Wo Long: Fallen Dynasty – Un « Souls-Like » plus que prometteur dans son originalité

Après leurs deux derniers excellents jeux à base de magnifiques Yokai et de sang, la Team Ninja revient non pas pour un troisième opus de leur iconique saga Nioh, mais bien pour explorer la Chine avec leur sauce du moment, celle du “Souls-like”, et il faut bien le reconnaitre nos petits ninjas savent y faire avec cette sauce pour leur nouveau bébé, Wo Long: Fallen Dynasty.

Conditions d’aperçu : Nous avons joué pendant environ 5h lors d’un récent événement presse afin de refaire trois fois la démo proposée avec différentes approches, le tout à partir d’une version PC envoyée par l’éditeur, avec un PC équipé d’une RTX 3060, d’un AMD Ryzen 7 5800X, et 32GB de RAM.

Un scenario qui sert de prétexte

Wo Long: Fallen Dynasty nous emmène dans un univers basé sur les Trois Royaumes. Le soft nous plonge dans une épopée qui se passe à la fin de la dynastie Han en 184, avec forcément des éléments mythologiques pour nous donner du fil à retordre. On incarne un personnage que nous devons créer de toute pièce avec la création de personnages qui est encore une fois réussie par la Team Ninja car il y a énormément de points de personnalisation. Nous devrons ensuite maitriser les arts martiaux et apprendre les différents sorts afin de combattre les ténèbres.

Wo Long: Fallen Dynasty ne brillera assurément pas avec son scénario qui est très bateau, voir un peu bancal, puisque ce dernier n’est là que pour nous donner un prétexte pour se lancer dans le charcutage de mobs et de boss majestueux.

Un gameplay jouissif

Si le scénario nous laisse pour le moment perplexes, ce n’est pas la même pour le gameplay qui fera briller le titre avec ses sensations jouissives. En effet, nous avons ici, un gameplay beaucoup plus nerveux qu’un Nioh, mais beaucoup plus accessible également, se reposant essentiellement sur les parades et le corps-à-corps. Plus vous réussissez à parer des coups adverses, plus votre barre d’esprit augmente vous permettant ainsi de lancer différentes techniques spéciales.

Plus vous frappez un ennemi, parez ses attaques, ou lancez vos techniques spéciales, plus vous avez une chance d’immobiliser l’adversaire ce qui vous donne une fenêtre pour asséner un coup critique bien jouissif, et ça l’est d’autant plus face aux boss.

Dans Fallen Dynasty, nous avons le droit à plusieurs arbres de compétences qui font références aux différents éléments, l’eau, le feu, la terre, métal, et le bois. Chaque branche nous permet d’améliorer nos statistiques en plus de débloquer des techniques spéciales comme la possibilité de lancer une boule de feu ou de se soigner en attaquant un ennemi.

Un point essentiel est l’exploration qui est nettement mis en avant dans Fallen Dynasty, nous permettant entre autres de découvrir des raccourcis en escaladant certaines surfaces par curiosité, trouver du loot à gogo en fouillant un coffre caché sous les escaliers d’une maison, ou encore trouver un drapeau augmentant notre niveau de moral minimum.

Ne perdez pas le moral

Un système de moral est aussi présent et augmente à chaque fois que nous battons des adversaires. Cela représente une sorte de leveling original, qui fait que plus votre moral augmente, plus vos statistiques évoluent à leur tour.

Cependant, vous n’êtes pas le seul à avoir un niveau de moral, car vos ennemis en ont un aussi et il n’est pas rare de tomber sur des adversaires nettement plus puissants moralement que vous. De plus, si un ennemi vous tue, son niveau de moral augmente jusqu’à ce que vous arriviez à en venir à bout, exceptés les boss qui vous redonnent automatiquement votre moral quand vous les affrontez à nouveau.

Ce système de niveau de moral est un moyen original trouvé par la Team Ninja pour level up notre petit personnage. D’autant plus que certains sorts vous demanderont un certain niveau de moral nous poussant en quelque sorte à farmer certains mobs.

La technique au rendez-vous ?

En ce qui concerne l’aspect technique du soft on est sur une proposition qui semble très correcte que ce soit au niveau des graphismes, ou au niveau des caractéristiques demandées pour le faire tourner correctement. En effet, de notre côté sur notre machine le jeu tournait sans problème en qualité maximale à une fréquence de soixante images par seconde constant. Seules les cinématiques sont bloquées à 30 FPS, il faudra donc voir ce qu’il en sera le jour de la sortie du titre.

Cela en est de même pour les caractéristiques minimum et recommandées du jeu qui sont actuellement toujours inconnues au bataillon en ce qui concerne la version PC, ce qui sera déterminant pour répondre à la question de l’optimisation de Wo Long: Fallen Dynasty.