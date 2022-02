Aperçu Suhoshin – Que laissent présager les premières heures du visual novel ?

Si vous avez suivi le dernier AG French Direct, ou si vous êtes aficionado de visual novel, il est fort possible que vous ayez déjà entendu parler de Suhoshin, le tout premier jeu du studio rennais No More 500, développé par une équipe franco-coréenne. Prévu pour 2022 sans date précise, et, pour l’instant, exclusivement sur PC, Suhoshin est un visual novel se déroulant en Corée, au début de l’ère Joseon.

Le joueur incarnera Yuri, un jeune homme parti à la capitale pour devenir garde et fraichement revenu dans son village natal pour prendre ses fonctions. C’est à peine rentré que le village, d’ordinaire si paisible, deviendra le théâtre d’une série de meurtres que Yuri devra élucider.

Nous avons pu tester en avant-première la démo du jeu, d’ores et déjà disponible au moment où vous lisez ces lignes, qui représente approximativement dix pour cent de l’aventure globale, le temps de se faire une idée sur le scénario, mais aussi les qualités narratives et d’écriture.

Conditions d’aperçu : Le jeu a été testé dans sa version démo.

Voyage voyage

Nous faisons la connaissance de Yuri alors qu’il est dans la dernière partie de son long voyage vers Yangdong, son village natal, après une absence de trois ans. Alors qu’il s’apprête à faire une pause pour la nuit, il fait la rencontre d’une mystérieuse femme, avec qui il discutera un peu et invitera à partager son feu de camp. Celle-ci disparaitra sans laisser de trace le lendemain. Mettant cette rencontre sur le compte de la fatigue, Yuri décide de finalement reprendre son chemin.

Une fois arrivé à Yangdong, Yuri en profite pour saluer d’anciennes connaissances, notamment M. Kim, qui lui a donné l’opportunité de devenir garde malgré son faible statut, et M. Lee, chargé de la gestion du village. C’est ici l’occasion pour le jeu de nous présenter quelques-uns de ses protagonistes et de poser avec soin son contexte historique : la Corée médiévale.

Après ces salutations d’usage, Yuri profite du temps libre qui lui est accordé pour célébrer son retour au Jumak (la taverne) avec ses amis d’enfance, Soo Ah et Yun Bok, à qui il racontera son entrainement, notamment son apprentissage de l’investigation, une compétence qui ne devrait pas tellement lui servir dans un village réputé aussi paisible.

C’est finalement le lendemain matin que Yuri sera sorti du lit à l’aube ; un meurtre a eu lieu dans le village et c’est à lui d’enquêter. Une fois sur les lieux du crime, nous ne pourrons finalement lire qu’une brève description du corps avant la fin de la démo, nous laissant ainsi en plein cliffhanger.

Les premiers jours du dico

Une fin aussi abrupte alors que l’histoire démarrait enfin nous laisse évidemment sur notre faim, et on regrette un peu que cette démo ne soit pas légèrement plus longue pour nous donner une idée du déroulement de l’enquête, notamment si le gameplay restera dans celui purement textuel d’un visual novel ou s’il proposera une exploration des décors pour glaner des indices, comme pourrait le faire un Ace Attorney par exemple.

Suhoshin devrait en tout cas proposer plusieurs fins, en fonction des choix réalisés lors de la partie, invitant donc le joueur à tester toutes les options possibles. Pour cela, le jeu proposera de rejouer chaque jour, grâce à un système d’arbre scénaristique, où il indiquera à quels endroits sont les points clés scénaristiques pouvant mener à un secret ou un nouvel embranchement.

En plus de sa très jolie direction artistique et la finesse du trait de ses personnages, il est clair qu’un grand soin a été apporté au jeu afin de retranscrire la vie de l’époque, et il ne lésine pas en vocabulaire et en descriptions, le tout dument expliqué via un index. Peut-être avec un peu trop de zèle, ce qui mène d’une part à des dialogues un peu rigides par moments, et d’autre part à quelques problèmes de rythme, tant le vocabulaire est nombreux et les allers-retours entre le jeu et l’index pour y lire la définition le sont autant. Nous ne nous faisons cependant pas trop de soucis concernant ce dernier point, qui devrait se résorber à mesure de l’avancée dans le jeu et le vocabulaire retenu. Il reste maintenant à voir si son scénario global et ses différentes fins sauront marquer les esprits.