AG French Direct : Voici où regarder le replay de la conférence du 3 novembre

Aujourd’hui se tenait l’édition d’automne pour l’AG French Direct, une conférence d’1H30 qui a réunit plus de 45 présentations de jeux francophones. Si vous n’avez pas pu suivre les annonces en direct, pas de panique : un replay est d’ores et déjà disponible sur notre chaîne YouTube.

Où revoir l’AG French Direct du 3 novembre ?

Vous retrouverez ainsi le replay de la conférence qui dure un peu plus d’une heure et demie. Dans celle-ci, vous y retrouverez de nombreux jeux présentés par les studios français et francophones, avec de nouvelles bandes annonces, du gameplay inédit mais aussi des jeux qui ont été annoncés pour la première fois dans cet AG French Direct.

De nombreuses nouveautés ont été montrées, avec des révélations qui semblent déjà avoir conquises de nombreuses personnes. Vous pouvez d’ailleurs retrouver toutes les informations sur les jeux dévoilés sur notre page AG French Direct, qui regroupe tous les jeux et tous les articles en lien avec cette édition.

Vous pourrez alors retrouver toutes les vidéos diffusées durant l’événement, ainsi que de nombreuses interviews en compagnie de certains développeurs et développeuses qui étaient présents durant l’émission.

N’oubliez pas de visiter les pages GOG et Steam de l’événement afin d’ajouter les jeux dans votre liste de souhaits, ce qui aide grandement les studios présents pendant cette édition de l’AG French Direct.