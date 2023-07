Aperçu Hawked – Le shooter free-to-play d’extraction en PvPvE qui peine à convaincre

Hawked, c’est un nouveau jeu free-to-play en approche développé conjointement par MyGames – Armored Warfare entre autres -, ainsi que The 4 Winds Entertainment, un tout jeune studio qui en est à son premier projet. Le soft mélange PvP et PvE sur une mystérieuse île où votre escouade doit dénicher de précieux artefacts et s’extraire sans se faire tuer. Dans ce concept qui ressemble quand même à certaines productions actuelles, force est d’admettre que Hawked, s’il a quelques qualités évidentes, aura encore fort à faire pour convaincre les joueurs de se laisser tenter.

Condition d’aperçu : Nous avons pu jouer avec d’autres journalistes et développeurs durant une session d’une heure et demie, après une brève présentation du jeu. Cette version alpha tournait sur notre configuration disposant de 32 Go de Ram, une RTX 3070 et un i5-12400 (2.50 GHz).

X-ile, une île accessible aux nombreux artefacts

Hawked nous a tout d’abord accueilli avec une petite cinématique, puis un tutoriel. Le jeu nous a ensuite propulsé sur la X-île, un environnement perdu où des créatures ont éliminé une ancienne civilisation, détenant de précieux artefacts. Votre personnage, faisant partie de la société GRAAL, aura pour but d’atterrir sur cette île, et y récupérer les nombreux trésors en évitant les nombreux dangers qui l’attendent.

Il faut d’abord noter une chose au sujet de Hawked : le titre n’aura qu’un seul et unique mode de jeu à sa sortie. Autrement dit, le but sera de trouver différents glyphes, qui serviront de clés pour ouvrir un coffre fort détenant le butin à extraire. Bien évidemment, votre objectif sera ensuite de dénicher un point d’extraction, et d’éviter de vous faire tuer par des mobs ou d’autres joueurs entre temps. Un mode de jeu qui parait original d’un côté, mais plus générique de l’autre via son approche, comme le fait que l’île évoluera au fil des mises à jour, – coucou Fortnite –. Cela dit, on espère que sur cet aspect, les développeurs redoubleront d’efforts pour détacher Hawked de l’étiquette Fortnite-like qui pourrait lui coller à la peau, en proposant par exemple un contenu plus original.

Pour le reste, sachez qu’après un tutoriel expliquant bien les bases du gameplay, vous pouvez personnaliser votre personnage. Vous pouvez customiser son apparence de manière relativement basique, et il n’y a pas beaucoup de choix parmi les éléments proposés. Cela reste très rudimentaire pour l’heure. Notez qu’il est également possible de choisir un appareil en guise de compétence active, vos objets – qui ne seront que cosmétiques entre le sac à dos et votre hoverboard -, ou encore votre traverseur, lui aussi cosmétique. Pour le moment, difficile de se faire un avis là dessus mais qu’on se le dise, cela reste famélique, même pour un titre qui sera free-to-play à sa sortie.

Du Fortnite dans le gameplay, qui convainc à moitié

Maintenant que les présentations sont faites, à quoi ressemble Hawked au niveau du gameplay ? Sur le seul mode de jeu qui sera présent au lancement, le free-to-play de MyGames et The 4 Winds Entertainment adoptera une vue TPS similaire à Fortnite. Une fois la partie lancée, vous êtes propulsé dans divers coins de la carte, et vous devrez bien évidemment trouver de quoi vous armer dans les divers coffres présents un peu partout. Car au début, vous n’aurez qu’une arme de corps à corps, mais également un petit lance-pierre en guise d’arme à distance. Dans le fond, l’ombre de Fortnite plane plus que jamais sur Hawked, avec en sus l’aspect PvP et PvE qui est lui aussi présent.

En parlant de PvP et PvE, le mélange prend plutôt bien dans l’ensemble. L’équilibrage semble au rendez-vous entre les gunfights face aux mobs, et aux autre joueurs. La seule chose que l’on pourra reprocher au soft, ce sera malheureusement la visée, qui nous a semblé plutôt imprécise. Néanmoins, la présence des nombreuses compétences actives et passives pour nos protagonistes restent utiles en dernier recours face aux assaillants dirigés par l’IA, ou contre un simple joueur. Il ne restera plus qu’à voir ce que donnera l’équilibrage au niveau des armes que l’on ramasse d’ici la sortie du jeu, et s’il n’y aura pas d’abus de joueurs qui campent à certaines positions, afin de débusquer l’équipe adverse.

Au rayon des choses qui font hélas penser à Fortnite, il y a les systèmes de réapparition et de boutiques environnantes. Pour le premier, il y aura effectivement des lieux où il sera possible de ressusciter vos collègues déchus, pour mieux appréhender la partie face aux joueurs qui voudront votre peau, et vous empêcheront de repartir avec votre butin. Quant au système de boutique, rien d’extraordinaire, puisqu’il vous donnera simplement la possibilité d’acheter quelques armes via de la renommée, récupérable en effectuant des actions très spécifiques sur la partie en cours. Si l’on déplore les nombreux points de ressemblance avec le titre de Epic Hamed, Hawked demeure étonnamment fun à jouer. Il y a cependant encore quelques couacs avec des imprécisions dans le gameplay, et souvent quelques lags regrettables.

Ces petits écueils et similitudes font un peu grincer des dents, même si le principe du jeu est quand même séduisant d’un autre côté. La plupart des puzzles permettant d’obtenir des glyphes demande de réfléchir un tout petit peu, et ne s’apparente pas à une bête récupération d’item. C’est une bonne idée de la part des développeurs, d’autant que les puzzles n’en restent pas moins variés sur la forme. Sachez qu’il faut récupérer au moins cinq glyphes avant de pouvoir effectuer la bonne combinaison pour mettre la main sur l’artefact. Un trésor qui, une fois récupéré, vous appartient définitivement si vous arrivez à vous extraire avec succès. Le butin aura d’ailleurs cette faculté de vous donner quelques compétences passives, vous permettant de devenir un peu plus coriace sur les prochaines parties.

Un dernier mot sur la construction générale du soft, encourageante. Sur le peu de parties effectuées avec quelques autres journalistes et développeurs, le level-design proposé nous a semblé honnête, sans plus. De ce que l’on a compris, chaque partie nous fera atterrir sur certains pans de l’île, ce qui facilitera de fait la rejouabilité des parties. Pour l’heure, nous avons principalement vu des environnements de types jungles, temples, voire plages, et cela nous a semblé manquer un brin de folie. Hormis le côté vertical qui fait plaisir à certains endroits de la carte, nous forçant à user de notre fidèle grappin, c’est tout ce qu’il y aura à se mettre sous la dent. Toutefois, le titre ne s’annonce pas punitif. Effectivement, il sera par exemple tout à fait possible de quitter l’île avec de petits trésors, et ainsi avoir quelques ressources pour améliorer les compétences de votre protagoniste.

Micro-transactions, il y a de quoi rester sceptique

S’il y a une chose sur laquelle nous nous posons encore des questions, c’est sur les micro-transactions. C’est un peu la bête noire des free-to-play, dans la mesure où certains titres jouables gratuitement tombent parfois malgré eux dans le pay-to-win. De ce que l’on a pu voir, Hawked disposera de deux monnaies différentes. L’une permettait de recharger certains stimulants donnant de petits bonus temporaires lors des parties, voire d’augmenter le niveau de loyauté de chaque PNJ présent dans le hub du jeu, qui vous offrira ensuite des récompenses cosmétiques .

Quant à l’autre, difficile de savoir de quoi il en retournera. Il s’agira sûrement d’une monnaie premium qui, comme chaque free-to-play, permettra d’améliorer ou fabriquer plus rapidement certaines armes via le marchand présent sur le Hub du jeu. Encore une fois, on espère juste que l’aspect purement free-to-play du soft ne se transformera pas en pay-to-win par la suite. En tout cas, rien ne laisse paraitre cela pour l’heure, même s’il faut rester prudent. Nous en saurons sûrement plus au lancement de sa beta ouverte, qui prend place le 3 août prochain. Par ailleurs, notez que le hub est relativement séduisant, et assez intuitif. Comme vous avez pu le lire au-dessus, vous pourrez y rencontrer vendeurs et PNJ, tout en ayant la possibilité d’aller faire un tour dans votre quartier. Rien de bien transcendant de ce côté là en somme, c’est pour le moins générique même si cela fonctionne bien pour l’immersion.

On termine sur l’esthétique pure de Hawked, où il sera très difficile de ne pas le comparer à Fortnite, là encore. Car visuellement, le free-to-play de The 4 Winds Entertainment adopte un habillage cartoon comme la production d’Epic Games, avec cependant une petite subtilité. Hawked se dote effectivement d’un côté comics avec quelques onomatopées qui apparaissent de ci de là sur certaines actions. En revanche, que ce soit dans le feeling des animations ou de la visée, on retrouve globalement du Fortnite, et le soft risque d’être beaucoup comparé à ce mastodonte à sa sortie. En guise de lot de consolation, on pourra dire que le jeu est loin d’être moche graphiquement pour du free-to-play avec cette esthétique colorée flatteuse pour la rétine, même s’il manque un peu de peaufinage dans l’optimisation globale.