HAWKED : Un nouveau looter-shooter PvPvE annoncé, les détails

Alors que l’on approche doucement mais sûrement de la fin d’année, certains studios continuent tout de même d’annoncer des jeux. L’éditeur et développeur Upwake.me n’a pas attendu la période des Game Awards 2022 pour dévoiler HAWKED, leur nouveau projet, un mélange entre looter-shooter et expérience coopérative. Voici les premières images et informations.

Looter, shooter et s’extraire

Sur le papier, HAWKED semble être un projet qui veut essayer de coller à plusieurs tendances du marché de ces dernières années. Le titre se présente comme un looter-shooter où l’objectif est de collecter puis de s’extraire, le tout soit en solo, soit en coopération jusqu’à trois joueurs. L’action prend place sur une île lointaine où les héros sont propulsés pour extraire des trésors.

La particularité réside dans la composante PvPvE où les joueurs vont aussi bien devoir faire face à des Disciples contrôlés par l’IA que d’autres joueurs, qui eux aussi, cherchent le trésor. Une sorte de course contre-la-montre, où les équipes devront être plus rapides et plus malignes que les autres. Une progression qui ne sera pas de tout repos puisque de nombreux pièges et autres énigmes à résoudre seront dissimulés sur l’île.

Histoire de rapidement capter l’attention des joueurs et joueuses, le studio lance une alpha fermée : celle-ci commencera dans deux jours, le 24 novembre, et se terminera le 28 novembre. Les participants pourront découvrir le mode « Hunt » sur PC via Steam, un mode jouable aussi bien en solo qu’en équipe de trois. Il faudra alors parcourir l’île à la recherche d’artefacts pour marquer le plus de points possibles, tout en collecter divers objets que l’on pourra garder pour les parties futures. Si vous souhaitez vous y inscrire et tenter de participer, vous pouvez le faire via les réseaux du développeur ou en vous rendant sur le site officiel.

HAWKED n’a pas encore de date ni de période de sortie mais vise une sortie définitive sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. On imagine qu’une arrivée courant 2023 n’est pas à exclure, tout du moins, si les phases de test se déroulent sans trop d’accroc.