HAWKED

HAWKED est un shooter en vue à la troisième personne qui est principalement orienté vers le multijoueur, avec des parties en PvPvE, avec des parties jouables en solo ou jusqu'à trois. La particularité du titre est de placer les participants sur une île, nommée X-île, dans le but de partir à la recherche d'un trésor, tout en empêchant les autres de mettre la main dessus les premiers. Il faut donc déjouer des pièges et des énigmes tout en allant le plus vite possible, et en combattant vos rivaux afin d'être le plus rapide.