Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – Une enquête préliminaire concluante ? Notre premier avis avant la sortie

Conditions d’aperçu : nous avons joué les premiers épisodes de chacun des trois jeux de la compilation, pour un temps d’environ une dizaine d’heures, ainsi que quelques heures supplémentaires aux épisodes deux et trois de Dual Destinies et Spirit of Justice. Cet aperçu a été réalisé avec une version PC non finale fournie par Capcom.

Retour en Japanifornie

Avant de nous attarder sur l’aspect visuel et linguistique du soft, les deux véritables améliorations proposées par cette compilation HD, une petite piqure de rappel s’impose. Sorti 2007 sur DS, Apollo Justice : Ace Attorney, quatrième opus de la série Ace Attorney, suit les aventures du jeune avocat Apollo Justice, successeur de Phoenix Wright, plusieurs années après la première trilogie, dans sa quête de vérité et de… justice dans différentes affaires de meurtre. Dual Destinies et Spirit of Justice s’inscriront dans la continuité de ce quatrième opus en introduisant la jeune Athena Cykes et en ramenant Phoenix à la barre.

Comme à l’accoutumée, chacun des trois jeux commence par une phase de procès qui permet de présenter au joueur des principaux éléments de gameplay qui serviront à innocenter son client.

En plus de l’analyse des preuves et témoignages présentés à la cour, Apollo possède un regard particulièrement vif qui lui permet de percevoir les différents tics corporels des témoins afin de déceler les mensonges des témoins. Athéna et Dual Destinies nous initierons à la psychologie analytique, ou l’art de scanner les émotions des témoins pour y trouver des contradictions, tandis que Spirit of Justice nous fera voyager à Kurai’in où les procès s’articulent autour de la « Danse de la dévotion », un rite divinatoire pratiqué par la princesse Rayfa et permettant à la cour de voir les derniers instants de la victime.

Des images qu’il faudra par la suite analyser et croiser avec l’interprétation réalisée par Rayfa pour y trouver des incohérences. Des éléments qui permettent de dynamiser et d’impliquer un peu plus le joueur dans des phases de procès, qui pouvaient se montrer par moment redondantes.

Ouvrir les yeux et les oreilles

Au moment de lancer le premier épisode de Apollo Justice : Ace Attorney, la première chose que le joueur remarquera est évidemment le lifting graphique dont a bénéficié ce premier opus. Toutes les sprites, qui paraissaient déjà avoir été retouchées lors de la sortie mobile, ont été lissées à l’occasion de ce remaster et proposent un rendu de très bonne facture.

Une amélioration graphique légèrement moins notable sur les jeux suivants, qui, il faut dire, partent de moins loin que les sprites DS d’Apollo Justice. Les modèles 3D sont nets et les animations globalement fluides, à l’exception des transitions. Comme à l’époque, cependant, certains personnages ont vraiment perdu au change lors de leur passage à la 3D, et nous aurions presque apprécié qu’ils en refassent certains pour s’approcher de la qualité proposée par The Great Ace Attorney Chronicles.

Même si les personnages sur la trilogie ont bien vécu leur remastérisation, nous ne pourrons malheureusement pas dire en autant des cutscenes, véritable victimes collatérales de ce passage en HD, qui ont hérité du recadrage de la version 3DS afin de rentrer dans un format 16/9.

Fort heureusement, la plupart des décors, même si tronqués à première vue, ont en réalité été épargnés par ce problème, étant donné qu’il est possible de déplacer légèrement la caméra en haut et en bas de l’écran pour le faire défiler et donc accéder aux éléments hors champ. Pas de problème non plus du côté des cutscenes animées de Dual Destinies et Spirit of Justice. Déjà en 16/9, elles n’ont évidemment pas eu besoin d’être recadrées et n’ont donc pas pris une ride, en plus de bénéficier pour la première fois d’un doublage français. Que l’on aime ou pas les VF, c’est toujours agréable de voir qu’ils sont allés jusqu’au bout dans leur démarche.

Pas mal, non ? C’est en Français !

En parlant de jusqu’auboutisme, les joueurs aux oreilles les plus affutées remarqueront assez rapidement que, non seulement les jeux précédemment en anglais ont été doublés en Français, mais qu’Apollo Justice, qui lui bénéficiait déjà de son « doublage » VF, a lui aussi été entièrement redoublé. Il y a fort à parier que ces changements de voix ont été faits pour des raisons de continuité dans la trilogie. Outre la surprise initiale et son côté extrêmement perturbant pour ceux qui ont les anciens « Objection » de Phoenix et Apollo gravés dans leur mémoire, nous saluons le soin apporté dans ce passage en VF.

Un soin qui semble également avoir été apporté sur les traductions du jeu. Nous pouvons enfin profiter des traits d’humour et les noms à base de jeux de mots dans la langue de Molière, comme Alex Plausif, une traduction ingénieuse de Ted Tonate, démineur de son état. La localisation des lieux, décors et preuves ne semble pas non plus en reste.

En tout et pour tout, ces quelques premières enquêtes aux côtés d’Apollo, Athéna et Phoenix nous aurons plutôt satisfaits, avec une traduction qui semble être dans la lignée de ce qu’avait pu proposer la saga et que nous avons hâte de découvrir plus en détail et une upgrade graphique de qualité, même s’il est regrettable qu’Apollo Justice — Ace Attorney ait vu ses cutscenes se faire tronquer, à l’instar de sa version 3DS. Nous restons cependant très optimistes quant à la suite de cette compilation. Pour rappel, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy sortira le 24 janvier prochain sur Switch, PC, PS4 et Xbox One.