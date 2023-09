Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy sortira le 25 janvier prochain, la compilation traduite en français illustre tout son contenu

La preuve irréfutable que le début d’année 2024 est trop chargé

Les fans d’Ace Attorney passent décidément une bonne journée. Après l’annonce de l’arrivée de la première trilogie dans le Xbox Game Pass ce 26 septembre, c’est maintenant Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy qui fait parler avec une longue présentation. Ces trois épisodes seront regroupés dans une seule et même compilation sur nos plateformes modernes dès le 25 janvier 2024. Oui, encore un titre prévu pour fin janvier, c’est dire qu’il va vraiment falloir songer à poser des congés durant cette période beaucoup trop chargée.

En plus de confirmer sa sortie, le titre nous rappelle qu’il sera bien traduit en français et ce dans son intégralité, ce qui n’était pas le cas des deux épisodes les plus récents de cette trilogie. Une bonne nouvelle déjà communiquée par le passé, mais il est bien de le rappeler d’autant plus que ce trailer est diffusé dans sa version française.

On découvre aussi tout le contenu annexe de cette compilation avec deux histoires bonus ainsi que des costumes pour nos héros, tandis qu’un mode Musée permettra de regarder des illustrations exclusives pour chaque épisode. Et c’est sans oublier le mode « Hall de l’orchestre » qui permettra d’écouter en boucle la bande-son de trois jeux. On retrouvera également un mode Histoire pour celles et ceux qui sont simplement mordus d’affaires judiciaires, mais qui n’ont pas forcément envie de se perdre dans les énigmes.

L’audience débutera donc ce 25 janvier prochain sur PC, PS4, Xbox One et Steam.