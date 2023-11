Laissez s’exprimer vos peurs abyssales dans Drowned Lake, un jeu d’horreur annoncé sur PC

Tout commence lors de la GMTK Game Jam 2022. Le studio collaboratif brésilien Monumental Collab présente Our Lady of Drowned Lake: Zero Reporter autrement dit Notre-Dame-du-Lac-Noyé si l’on traduit littéralement, un jeu d’horreur façon reportage vidéo, via un enregistrement retrouvé de travaux d’un jeune reporter disparu. Un an après ce premier essai, les équipes ont retravaillé leur concept et sont désormais prêts à nous le présenter légèrement remanié, dans la vidéo d’annonce ci-dessous.

Lorsque Bento, un étudiant d’une vingtaine d’années, disparaît près d’un lac, toute la région s’émeut et souhaite découvrir la vérité. A travers le point de vue de trois protagonistes différents, cette histoire d’horreur non linéaire inspirée des mythes brésiliens vous mènera dans les recoins les plus hostiles d’une forêt tropicale. Tantôt dans la peau d’un pompier, d’un journaliste ou d’un vieux pêcheur, vous allez devoir collecter des preuves perdues grâce à une canne à pêche à bord d’un bateau, mais aussi résoudre des énigmes en vue à la première personne tout en essayant de ne pas perturber ces eaux trop troubles.

N’oubliez pas que vous n’êtes pas en sécurité ici, des menaces rodent et ne sont pas toujours celles que l’on croirait en premier lieu d’autant plus que le Bruit aura son importance, alors restez le plus silencieux possible durant cette aventure narrée à travers un conte tragique inspiré des escape rooms et autres jeux d’horreur plus classiques.

Drowned Lake ne dispose pas encore de date de sortie, et n’est même pas encore prévu pour l’année prochaine pour l’instant. A noter que seul le PC a été mentionné concernant les plateformes où il sera présent mais une sortie sur consoles (sans plus de précision) est bien prévue d’après le communiqué de presse distribué dans la soirée. Il vous est dors et déjà possible de le placer dans votre liste de souhaits qui ne fait que s’allonger.