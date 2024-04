PlayStation Plus Extra / Premium : Voici la liste des jeux du mois d’avril compris dans l’abonnement

Les jeux du mois d’avril sur le PS Plus Extra

Du moins, pour une partie d’entre eux, car cette sélection met aussi en avant deux jeux qui ne seront disponibles qu’un peu plus tard. Tales of Kenzera: ZAU sera bien compris dans le service dès sa sortie, mais il faudra attendre le 23 avril pour en profiter. Même schéma pour Animal Well, lui aussi compris dans l’abonnement, seulement à partir du 9 mai prochain.

Voici l’intégralité des jeux qui arrivent prochainement au sein du PlayStation Plus Extra et Premium :

PlayStation Plus Extra

Animal Well | PS5 (dès le 9 mai)

Tales of Kenzera: Zau | PS5 (dès le 23 avril)

Dave the Diver | PS4, PS5

Oddballers | PS4

Construction Simulator | PS4, PS5

The Crew 2 | PS4

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Lego Ninjago Movie Videogame | PS4

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Lego Marvel’s Avengers | PS4

Miasma Chronicles | PS5

Stray Blade | PS5

PlayStation Plus Premium