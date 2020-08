Animal Crossing New Horizons se vend assez bien

Nintendo vient de mettre à jour ses chiffres de ventes et sans surprise, Animal Crossing New Horizons s’en sort pas trop mal. Et encore, les chiffres que l’on va vous indiquer datent du 30 juin ce qui signifie que le jeu a eu le temps de faire encore mieux en plus d’un mois.

Tom Nook est content

Au 30 juin 2020, Animal Crossing New Horizons s’est écoulé à un total de 22,4 millions d’exemplaires ce qui en fait le deuxième jeu le plus vendu de la Switch derrière Mario Kart 8 Deluxe, indétrônable pour l’instant avec ses 26,74 millions de copies. Le 30 avril, New Horizons en était à 13,4 millions ce qui signifie, si vous êtes bons en maths, qu’il y a eu 9 millions de ventes supplémentaires dans les deux mois suivants.

Selon Oscar Lemaire, le spécialiste des chiffres, le jeu a atteint les 7,15 millions au Japon. Ce qui en fait le troisième jeu le plus vendu de l’histoire du pays. Devant lui, on retrouve le trio Pokémon Bleu/Rouge/Vert à 10,23 millions et le duo Pokémon Or/Argent à 7,3 millions qu’il a déjà probablement dépassé au moment de cet article.

On comprend mieux pourquoi Nintendo semble plutôt vouloir soutenir sa nouvelle poule aux œufs d’or avec des mises à jour régulières, au lieu de rassurer sur la fin d’année de la Switch qui on le rappelle devra se contenter d’un Pikmin 3 Deluxe annoncé hier au hasard sur Twitter.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Switch.