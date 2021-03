Animal Crossing : New Horizons signe un nouvel exploit

Ce n’est plus un secret pour personne, Animal Crossing : New Horizons est un immense succès. Il a rapidement rejoint le cercle très fermé des jeux Switch ayant dépassé la barre symbolique des 10 millions de copies écoulées. Et il ne s’est pas arrêté en si bon chemin, puisqu’aux dernières nouvelles cette simulation de vie atteignait les 31,8 millions. Mais non content d’être une réussite totale, New Horizons est aussi à l’origine d’un nouveau record.

Europe et Nintendo, une belle histoire d’amour

Sorti il y a tout juste un an, Animal Crossing : New Horizons était promis à un avenir radieux. Il faut dire qu’outre une qualité indéniable, cette simulation de vie paradisiaque eut la chance de débarquer en plein confinement. Une période où, justement, de nombreux joueurs avaient besoin de changer d’air. La suite, nous la connaissons tous : Nintendo ne tarda pas à se vanter de chiffres de vente hors du commun !

Et l’histoire ne s’arrête évidemment pas là, puisque non content d’être le deuxième titre le plus vendu de la Switch (juste en dessous de Mario Kart 8 Deluxe, et au dessus de Super Smash Bros. Ultimate), Animal Crossing : New Horizons a brisé deux records en peu de temps. Le premier fut établi fin 2020, lorsqu’il atteignit les 6 millions de copies écoulées au Japon, devenant le sixième jeu à dépasser ce cap symbolique dans le pays. Et ce en sept petits mois s’il vous plaît !

L’autre record vient de tomber, et il est lui aussi plutôt extraordinaire. Animal Crossing : New Horizons aurait dépassé les 7 millions de copies écoulées en Europe au cours de sa première année d’existence. Ce qui signifie qu’il devient, par la même, le jeu Nintendo s’étant le mieux vendu sur le vieux continent en une année. Ce ne serait pas moins d’un tiers des possesseurs européens de Switch qui l’auraient acheté. Un joli score qui devrait continuer à grossir au cours des prochains mois !