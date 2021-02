Animal Crossing New Horizons : crossover avec Hello Kitty

Mario vient à peine d’arriver dans Animal Crossing New Horizons que Marie et Tom Nook se préparent déjà à accueillir de nouveaux invités venus de la marque Sanrio.

Mise à jour : L’article a été mis à jour suite aux retours de certains lecteurs ou lectrices. En effet, les cartes amiibo ont été confirmées pour l’Europe en janvier.

Marie > Kitty

Les personnages de Sanrio ne viendront pas directement vous rendre visite dans Animal Crossing New Horizons mais il y aura des tenues et des éléments de décor inspirés par eux et qui viendront avec des habitants originaux. On retrouve donc six thèmes qui sont :

Hello Kitty

Pompompurin

Little Twin Stars

Cinnamoroll

My Melody

Kerropi

La mauvaise nouvelle, c’est que cela risque d’être difficile à obtenir selon les stocks. En effet, il ne s’agit pas de contenu téléchargeable mais d’éléments à débloquer en scannant des cartes amiibo. Au moins, les six cartes sont forcément vendues ensemble ce qui sera beaucoup plus simple pour la collection. Aux États-Unis, on le trouvera uniquement dans les magasins Target à partir du 26 mars.

Le jeu sera donc mis à jour le 18 mars pour pouvoir reconnaître ces amiibo. Nintendo avait annoncé la sortie européenne en janvier sans donner plus de précisions sur le moyen de les obtenir en France.

