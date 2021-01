Animal Crossing New Horizons : Le Carnaval arrive le 28 janvier

Sorti en mars dernier, Animal Crossing New Horizons est indéniablement l’un des plus gros succès de 2020, se positionnant comme l’un des jeux les plus vendus de la Switch. Depuis sa sortie, les joueurs ont eu droit à divers ajouts et autres événements. Et si vous attendiez des nouveautés, cela tombe bien, le carnaval arrive.

Le carnaval arrive

Après la mise à jour hivernale, Animal Crossing New Horizons va accueillir le Carnaval. Les possesseurs du jeu pourront donc télécharger la mise à jour dès ce 28 janvier dans la matinée pour se préparer aux festivités liés à l’événement. Celui-ci apportera :

De nouvelles tenues avec des costumes de carnaval à récupérer à la boutique des Sœurs Doigts de Fée (à partir du 1er février)

Et de nouvelles mimiques (Samba, Avec moi !, Viva ! et Confetti) que vous pourrez acheter avec des Clochettes à la boutique de Nook pour une durée limitée

De nouveaux objets saisonniers à récupérer à la boutique de Nook. Tout d’abord, des objets pour la Saint-Valentin du 1er au 14 février. Puis des objets sur le thème du Nouvel An Lunaire ou Match Au Sommet, à des dates encore inconnues

Le plus important reste évidemment le Carnaval en lui-même, qui aura lieu le 15 février. Préparez votre plus beau costume, Roberto viendra sur la place pour festoyer à vos côtés. Il vous demandera des plumes colorées qu’il faudra attraper avec votre filet.

Une collaboration et une autre mise à jour

Ce n’est pas tout, Nintendo prépare déjà la suite et nous annonce une autre mise à jour gratuite à venir courant mars 2021. Sans doute pour célébrer l’anniversaire de la sortie du jeu, et on peut s’attendre, on espère, une mise à jour un peu plus massive. D’ici là, préparez les plumes, le carnaval arrive bientôt.

Enfin, le constructeur annonce une collaboration pour un Sanrio Collaboration Pack Animal Crossing, qui regroupera six cartes amiibo d’une série unique. Le pack sera proposé à la vente à partir du 26 mars et l’Europe semble concernée.