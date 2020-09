Animal Crossing : le candidat aux présidentielles Joe Biden lance sa campagne

La campagne présidentielle américaine arrive à grands pas, et les candidats doivent renouveler d’imagination pour convaincre les électeurs malgré la crise sanitaire. Le candidat Joe Biden a décidé de s’attaquer à son électorat virtuel via Animal Crossing.

De nouvelles pancartes pour l’île

Depuis le mardi 1er septembre, de nouvelles pancartes sont disponibles sur le jeu Animal Crossing : New Horizons. Les joueurs peuvent désormais décorer leur île avec des pancartes à l’effigie du démocrate Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris. Figurent dessus le logo officiel Biden-Harris, le logo “Team Joe”, un logo “Joe Pride” aux couleurs du drapeau LGBT et un logo avec trois lunettes aux couleurs rouge-blanc-bleu. Des logos qui peuvent ensuite se transformer par la suite en papier peint, sol, casquette, tee-shirt ou tout autre objet promotionnel.

Les designs de cette opération séduction ont tout d’abord été envoyés à des influenceurs populaires pour qu’ils les partagent, mais tous les joueurs peuvent désormais se les procurer en numérisant leur code QR avec l’application Nintendo Switch Online.

Miser sur le virtuel à l’ère du coronavirus

Cette démarche s’inscrit dans une volonté des campagnes électorales de se repenser entièrement à cause de l’épidémie de coronavirus. A la place des grands meetings et rassemblements, l’équipe de Biden a par exemple opté pour des événements et des collectes de fonds diffusés en direct, ou encore des interviews respectant la distance sociale. La Convention nationale démocrate a notamment eu lieu en visioconférence plus tôt ce mois-ci.

Animal Crossing est un monde virtuel de choix pour recruter des électeurs. Avec 13 millions de joueurs dans le monde, il s’est écoulé à un total de 22,4 millions d’exemplaires, ce qui en fait le deuxième jeu le plus vendu de la Switch derrière Mario Kart 8 Deluxe.

« Animal Crossing est une plateforme dynamique, diverse et puissante qui réunit des communautés du monde entier. C’est une nouvelle opportunité passionnante pour notre campagne d’engager et de connecter les partisans de Biden et Harris pendant qu’ils construisent et décorent leurs îles, a expliqué Christian Tom, directeur de la campagne virtuelle de Biden, au site américain The Verge. Tandis que nous entrons dans la dernière ligne droite de la campagne, vers le mois de novembre, c’est une façon de trouver de nouveaux moyens créatifs et innovants de rencontrer les électeurs là où ils se trouvent et de rassembler nos partisans ».

Animal Crossing, entre farniente et politique

Ce n’est pas la première fois que la politique s’immisce dans Animal Crossing. En avril déjà, des activistes hongkongais manifestaient leurs revendications sur leur île, recréant les vêtements et signes emblématiques de leur mouvement afin de les partager sur les réseaux sociaux. De même, le mouvement Black Lives Matter y avait organisé des manifestations.

Dans un autre style, les grands groupes s’emparent aussi du jeu pour faire leur publicité : KFC y a créé sa propre île tandis que la branche taïwanaise d’Ikea n’a pas hésité à sortir une réplique de son catalogue avec des éléments du jeu.

Lieu de liberté d’expression ou machine à influencer, le jeu vidéo reste le lieu de tous les possibles. Reste qu’il s’agit d’un coup de communication politique particulièrement rusé, au vu du succès du jeu et de sa forte dimension communautaire.