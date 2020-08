Animal Crossing a le droit à son propre catalogue Ikea

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’Animal Crossing : New Horizons a eu du succès ! A tel point que les grandes marques essayent de surfer sur sa popularité : KFC avait même créé sa propre île. C’est au tour du géant suédois Ikéa de collaborer avec le jeu de Nintendo en sortant une version spéciale de son catalogue.

Un catalogue reproduit au détail près

Au 30 juin 2020, Animal Crossing New Horizons s’est écoulé à un total de 22,4 millions d’exemplaires ce qui en fait le deuxième jeu le plus vendu de la Switch derrière Mario Kart 8 Deluxe. Le jeu doit une grande partie de sa popularité à la liberté qu’elle offre, puisque ses joueurs peuvent vivre leur vie de façon paisible et décorer leur maison comme bon leur semble.

La branche taïwanaise d’Ikea a décidé de mettre à profit ce côté du jeu en sortant un catalogue pour le moins original, puisqu’il s’agit d’une reproduction de son catalogue 2021… avec des éléments d’Animal Crossing. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est bluffant ! La mise en scène est reproduite jusqu’au détail près, ce qui montre la large gamme de choix présents dans le jeu de Nintendo. Et ce ne sont pas que les meubles qui ont été reproduits, mais également les personnes et les jeux de lumières !

Peut-être que ce catalogue donnera des idées de déco à certains joueurs !