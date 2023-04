Anchor Point Studios : NetEase Games annonce la création d’un nouveau studio dirigé par Paul Ehreth (Control, Halo)

Un studio focalisé sur les jeux d’action-aventure sur PC et consoles

En plus de la présence de l’ancien membre de Remedy, Anchor Point Studios compte dans ses rangs Pere Torrents (ex-Smilegate) en tant que Chef des Opérations et d’autres vétérans de l’industrie ayant travaillé sur les franchises Halo et Tom Clancy’s The Division ainsi que sur les titres Red Dead Redemption 2 et Ghost of Tsushima.

A terme, l’objectif de l’entreprise est de recruter jusqu’à 100 employé(e)s supplémentaires à travers l’Europe et l’Amérique du Nord afin de concevoir des jeux d’action-aventure sur PC et consoles capables de « repousser les limites du divertissement et d’apporter des éléments de surprise dans le gameplay ».

D’après Paul Ehreth, « la devise de notre studio est « Per Aspera, Ad Astra » (« Vers les étoiles, à travers les difficultés » ou « Par des sentiers ardus, jusqu’aux étoiles » en français) parce que nous voulons construire une aventure qui restera fraîche et offrira une expérience unique qui surprendra et ravira les gens à chaque fois qu’ils y joueront […]. Nous sommes reconnaissants à NetEase Games de nous avoir donné la liberté créative et les ressources nécessaires pour construire ce monde interconnecté qui s’étendra au-delà des jeux et s’étendra également à d’autres supports ».

Reste maintenant à savoir si les futures productions d’Anchor Point Studios parviendront, ou pas, à respecter cette vision. A suivre.