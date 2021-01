Among Us : Les développeurs s’expriment sur le temps que mettent les mises à jour

Le succès d’Among Us deux ans après sa sortie a surpris tout le monde, à commencer par les développeurs eux-mêmes. Avec ce raz-de-marée qui a poussé le studio Innersloth sur le devant de la scène mondiale, les créateurs du jeu sont forcément très occupés avec les mises à jour du jeu, puisqu’il n’y aura pas d’Among Us 2. Mais le temps d’attente entre deux updates ne plait pas à tout le monde, ce à quoi les développeurs répondent dans un post publié sur Itch.io.

Un petit studio complétement débordé

Innersloth est revenu sur tout ce qui a découlé du phénomène Among Us, avec des embauches en plus pour le studio et une restructuration interne pour assurer les demandes des fans du jeu.

Naturellement, cela prend du temps, et le studio reste encore petit, ce qui entraine donc des temps de développement plus long qu’un AAA ou autres, ce que certains joueurs ne semblent pas encore comprendre. Victoria Tran, nouvelle directrice à bord du studio, déclare alors :

« Nous avons passé deux mois à nous restructurer, à comprendre de nouveaux processus, et à obtenir des partenaires externes pour nous aider. Initialement, le studio comptait simplement trois amis travaillant ensemble (et maintenant je suis là pour monter le compteur à 4), mais si nous voulions travailler sur le long terme et embaucher, il nous fallait revoir des choses. Il s’agit de temps de travail qui se passe en coulisse, et même si cela veut dire moins de temps de travail sur le jeu, cela permettra de rendre plus facile de rendre le jeu encore meilleur à l’avenir […] Il y a une tonne des choses qui ne sont pas de notre ressort (comme des choses administrative, légales, des rendez-vous), alors il arrive parfois que ces choses prennent plus de temps elles aussi. »

Malgré le succès, Innersloth ne peut pas encore gérer toutes les demandes et progresser aussi vite qu’un gros studio, du moins si les développeurs veulent bien faire les choses. Les prochaines mises à jour d’Among Us arriveront donc à leur rythme, avec une nouvelle update à venir avec une map inédite pour début 2021.