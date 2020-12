Among Us dépasse les 500 millions de joueurs en novembre

Among Us aura marqué cette année 2020, ce qui lui a valu d’être récompensé à plusieurs reprises lors de Game Awards. Son succès n’est plus à prouver, et le jeu continue d’enchaîner les records, comme le signale l’institut de recherche Nielsen, qui signale que 500 millions de joueurs se sont amusés sur Among Us durant le mois de novembre.

Un nouveau record

Un chiffre évidemment colossal, qui ne fait pas pour autant du jeu un énorme succès financier en comparaison avec d’autres titres, comme le montre le classement effectué par l’étude, où Among Us n’est même pas dans les 10 premiers jeux les plus rentables de novembre 2020. Nous vous y trompez pas, le studio InnserSloth décroche un joli pactole depuis que le jeu a décollé l’été dernier. Mais il faut aussi rappeler que beaucoup de joueurs sont présents sur mobiles, là où le jeu est gratuit.

De plus, même sur PC, le prix du jeu est relativement faible, ce qui explique aussi pourquoi il est aussi populaire. Ainsi, même si on ne compte que 3% des joueurs seulement pour la version PC, ils génèrent 64% du revenu du jeu selon l’étude de Nielsen. Peut-être que la sortie sur Switch changera un peu ces données, mais la version mobile d’Among Us restera certainement la plus jouée.