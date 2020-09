Among Us 2 annulé un mois après son annonce

Among Us est le jeu à la mode en ce moment, remplaçant déjà Fall Guys dans le cœur de nombreux streameurs. Et c’est justement ce succès qui bloque la suite.

Un problème que beaucoup aimeraient avoir

Petit mise à niveau si vous n’allez pas sur Twitch, Among Us est un jeu multijoueur dans la veine du Loup-Garou. Jusqu’à 10 joueurs doivent veiller au bon fonctionnement de leur station spatiale mais des imposteurs parmi eux tentent de les en empêcher et de tuer le reste de l’équipage.

Sorti il y a plus de deux ans, le jeu était un échec. Mais magie d’internet, il est devenu l’un des phénomènes de l’année cet été, faisant même tomber Fall Guys de la première place des ventes Steam cette semaine. Malheureusement, il n’était pas prévu pour un tel succès et son code ne permet pas aux développeurs d’apporter les changements réclamés par les joueurs actuels.

C’est pour cela que le trio du studio InnerSloth avait annoncé mi-août travailler sur Among Us 2. Le but était de pouvoir augmenter le nombre de joueurs dans les parties, améliorer le matchmaking, ajouter un système de contacts pour grouper plus facilement et surtout pouvoir ajouter du contenu tel que de nouveaux rôles au sein de l’équipage afin d’approfondir le gameplay et de renforcer la rejouabilité.

Mais InnerSloth est probablement conscient du fait qu’une mode peut s’arrêter aussi subitement qu’elle a commencé. Ainsi, au lieu de se concentrer sur la suite pour revenir au plus vite en espérant que les joueurs soient toujours là, les développeurs préfèrent recoder Among Us en profondeur pour apporter les changements sans faire repayer leurs utilisateurs et risquer de les perdre.

On nous promet donc une nouvelle version du jeu avec des serveurs améliorés, plus d’options d’accessibilité pour les joueurs daltoniens, l’ajout de la liste d’amis et même un nouveau niveau basé sur la Henry Stickmin Collection, la série de jeux d’un des créateurs d’Among Us. Pas de fenêtre de sortie pour ces améliorations mais on nous promet que ce n’est que le début.

Among Us est disponible sur PC, iOS et Android.