Amazon France liste Days Gone sur PC

Après que Horizon Zero Dawn arrivera cet été sur PC, Days Gone pourrait bien être la prochaine exclusivité de Sony à franchir le pas.

Un moto qui roulera mieux sur PC ?

Amazon France vient en effet de lister Days Gone sur PC comme vous pouvez le voir sur le screenshot ci-dessus. Bien que cela ne confirme pas à 100% que le titre arrivera sur PC, on rappelle que Horizon Zero Down avait lui aussi été listé sur Amazon France avant d’être confirmé.

Une bonne nouvelle pour les joueurs PC qui découvriront potentiellement un titre honnête en monde ouvert. Pour plus d’informations, vous pouvez toujours lire notre test sur PS4. Par ailleurs, si cela venait à être confirmé, le titre s’en verrait même renforcé étant donné que l’un de ses défauts majeurs était son framerate instable par moment. Et vous ? Hâte de rouler avec Deacon dans ce monde post-apocalyptique à la The Walking Dead ?