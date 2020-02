Horizon Zero Dawn sur PC listé sur Amazon France avant d’être retiré

Les rumeurs autour d’une éventuelle version PC de Horizon Zero Dawn se font de plus en plus insistantes au fil des semaines, notamment grâce aux dernières informations de Kotaku. Un nouveau listing vient ajouter du grain à moudre à tout cela.

Un listing qui en dit beaucoup

Plusieurs utilisateurs ont ainsi pu remarquer que Amazon France a listé dans l’après-midi une version PC pour le titre de Guerrilla Games, comme le montre Nibel sur Twitter avec un screen.

Amazon France is listing Horizon: Zero Dawn for PC, published by Sonyhttps://t.co/uu5hTZjQPk (The game's anniversary is on February 28) pic.twitter.com/AlthmPmUCn — Nibel (@Nibellion) February 26, 2020

Depuis, la page en question a été retirée, mais on peut se douter que cela n’est pas anodin. Comme le tweet le souligne, le troisième anniversaire du jeu arrive dans deux petits jours, et une annonce comme celle-ci serait un joli cadeau pour les joueurs. On aura certainement plus de précisions dans les prochains jours, avec, espérons-le, une confirmation de ce portage.