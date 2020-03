Amazon livrera Animal Crossing New Horizons et d’autres jeux en retard

Actuellement, le monde est secoué par la propagation de la pandémie. En France, nous sommes actuellement en confinement pour une durée de minimum deux semaines. Cela a un effet sur notre quotidien mais également sur l’économie et le marché. Il y a peu, nous avions évoqué la possibilité d’un report massif des prochaines sorties ou des livraisons. Certaines enseignes sont impactés.

Des délais supplémentaires pour Amazon

Comme on pouvait malheureusement s’y attendre, certains revendeurs accusent le coup du virus COVID-19. Amazon vient d’avertir par mail les personnes qui ont précommandé Animal Crossing New Horizons que le jeu ne sera pas livré le jour même. Plus encore, ils ne peuvent pas encore garantir de date de livraison, repoussant l’arrivée du colis avant un moment.

La précommande est maintenue mais que « compte tenu de la situation actuelle, notre fournisseur nous a informé d’un retard. Par conséquent, nous ne serons pas en mesure de vous livrer cet article à la date initialement indiquée dans le récapitulatif de votre commande ». Il faudra faire preuve de patience, ou alors se tourner vers d’autres solutions (retrouvez notre tableau des précommandes).

Ce n’est pas tout puisque d’autres titres semblent impacter. Final Fantasy VII Remake, par exemple, a déjà évoqué un potentiel report des versions physiques. Il n’est d’ailleurs plus possible de le précommander sur Amazon, ni lui, ni d’autres jeux comme DOOM Eternal, Resident Evil 3 Remakeet même The Last of Us 2 qui affichent tous des statuts indisponibles. On notera d’ailleurs que Amazon a annoncé hier, mercredi, que les articles qui ne sont pas « de première nécessité ou médicaux » ne seront pas prioritaire.

Pour l’instant, seul Amazon semble concerné. Les autres enseignes, telles que La Fnac ou Micromania, assurent pour l’instant les livraisons (certains ont déjà reçu DOOM ou Animal Crossing). Cependant, si la situation actuelle se détériore, pas impossible que cela se généralise. En attendant, restez chez vous, prenez soin de vous, et ne commandez que si vous en avez réellement le besoin (on ne rentrera pas dans les détails mais des pressions semblent être exercés sur les salariés d’Amazon – Source Francinfo).