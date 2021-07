Aliens: Fireteam Elite dévoile 15 minutes de gameplay supplémentaires

Attendu pour la fin de la période estivale, Aliens: Fireteam Elite a déjà dévoilé pas mal d’informations. On connait divers types de Xénomorphes, son concept, sa date de sortie ou encore ses différentes mécaniques. Aujourd’hui, les développeurs se sont laissé approchés par nos confrères de chez Game Informer pour dévoiler une nouvelle séquence de gameplay.

Les Xénomorphes n’ont qu’à bien se tenir

Si vous avez suivi l’actualité du jeu avec assiduité, vous n’apprendrez pas grand chose avec cette nouvelle vidéo de gameplay. Il faut dire que la longue présentation de 25 minutes en mars dernier nous avait déjà montré pas mal. Cependant, c’est l’occasion d’apercevoir quelques scènes supplémentaires avec un autre point de vue, et surtout, basées sur une version un peu plus récente.

Vous incarnerez alors un groupe de Space Marines qui vont devoir faire face aux terribles Xénomorphes. Il faudra faire face à des hordes d’ennemis, en solo avec deux IA ou avec d’autres compagnons, le tout, au travers d’un jeu de tir à la troisième personne.

Aliens: Fireteam Elite est attendu pour le 24 août 2021 sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le jeu est déjà disponible en précommande pour une quarantaine d’euros chez Amazon, la Fnac et d’autres revendeurs.