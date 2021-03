Aliens : Fireteam dévoile 25 minutes de gameplay

Annoncé il y a quelques jours, Aliens : Fireteam attise autant la curiosité que les craintes. Après un Alien : Isolation très bon et un Aliens : Colonial Marines beaucoup moins, on ne sait pas trop quoi penser de cette nouvelle adaptation. Grâce à 25 minutes de gameplay capturé par les américains d’IGN, nous avons un excellent premier aperçu.

Left 4 Alien ?

Rappelons que Aliens : Fireteam prend place 23 ans après les évènements de la trilogie cinématographique et demandera à 3 joueurs de survivre face à des hordes de xénomorphes. Il sera possible de jouer en solo avec deux IA ou bien entre amis pour des sensations proches d’un Left 4 Dead en vue TPS ou encore d’un Gears of War.

Ce que l’on retient surtout de ces 25 minutes, ce sont de bons espoirs concernant le jeu qui n’a vraiment pas l’air catastrophique à première vue sans toutefois nous en mettre plein les yeux. L’ambiance, les effets de lumière et les décors sont assez propres même si les marines semble un peu trop rigides (l’un d’eux avec la machine gun par exemple). Le sound design semble aussi satisfaisant notamment les cries stridents des xénomorphes.

Rappelons tout de même qu’il s’agit d’une version alpha du jeu et qu’il a encore du temps devant lui avant sa sortie, mais ces premières images ont de quoi nous encourager à espérer un bon jeu Alien ou du moins un bon défouloir entre amis.

Aliens : Fireteam sortira sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, et PC (via Steam) cet été sans plus de précision.