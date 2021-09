Alan Wake Remastered : Les configurations requises sur PC sont disponibles

Officialisé quelques jours avant de dévoiler un trailer montrant ses améliorations visuelles lors du dernier PlayStation Showcase, Alan Wake Remastered fait de nouveau parler de lui deux semaines avant sa sortie en révélant ses configurations requises sur PC via sa page Epic Games Store (poids du titre inconnu). Alors, votre machine a-t-elle ce qu’il faut dans le ventre pour faire tourner la version remasterisée du célèbre jeu d’aventure de Remedy ?

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i5-3340 (ou équivalent)

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD équivalent

Mémoire vidéo : 2 Go de VRAM

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i7-3770 (ou équivalent)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD équivalent

Mémoire vidéo : 4 Go de VRAM

Alan Wake Remastered sera disponible le 5 octobre prochain sur PC, uniquement via l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.