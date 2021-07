AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative est annoncé sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Il y a deux ans, Spike Chunsoft nous présenté une nouvelle licence avec AI: The Somnium Files, avec un premier épisode qui nous présentait un univers intriguant sous fond d’enquête policière pas comme les autres. Aujourd’hui, l’éditeur nous fait la surprise d’annoncer un second opus, nommé AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative.

Une sortie en 2022 et une version collector

AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative est donc la suite du premier AI: The Somnium Files, et nous racontera une nouvelle histoire qui mettra en scène l’agent spécial Mizuki et sa partenaire Aiba, qui est une IA.

Les deux personnages devront enquêter sur un crime que l’on pensait avoir été commis il y a six ans, avec une moitié de corps qui avait été retrouvée, sans trace de la seconde. Des années plus tard, la moitié disparue refait surface, mais celle-ci est encore fraîche, laissant penser que la victime est décédée depuis peu de temps, ce qui est forcément très mystérieux.

On a droit à un premier trailer pour le jeu ainsi que quelques images, avec une fenêtre de sortie. AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative sera disponible durant le printemps 2022, sur PC, PS4, Switch, et même Xbox One, contrairement au premier opus.

Une version physique sera distribuée en Europe par Numskull Games, et une version collector sera au programme. Elle contiendra les éléments suivants :