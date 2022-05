AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative prend du retard en Europe et n’arrivera que le 8 juillet

Le jeu d’enquêtes AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative nous avait donné rendez-vous pour ce printemps 2022 (enfin, c’était plutôt pour le 24 juin), mais il y aura finalement un contretemps. Les craintes de fans de la licence se sont confirmées hier, lorsqu’il a été annoncé que ce second épisode ne tiendrait pas sa promesse initiale, puisqu’il a décalé sa date de sortie. Mais pas partout.

Des versions physiques qui décalent tout

Eh oui, malheureusement, seuls les joueurs et joueuses européens sont concernés par cette nouvelle. Spike Chunsoft a déclaré hier que la version européenne de AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative était reportée de quelques jours, et ce à cause des versions physiques qui ont pris du retard dans leur fabrication. Les dates japonais et américaines n’ont quant à elles pas changé.

Histoire de ne pas compliquer les choses avec plusieurs dates, l’éditeur a choisi de reporter également la sortie de la version numérique. Il faudra donc s’attendre à voir arriver le jeu le 8 juillet prochain, ce qui est finalement un petit report.

AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative est attendu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.