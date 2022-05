Racine : Le deckbuilder prend place sur PC très prochainement

Racine est sur le point de sortir, et pour notre plus grand plaisir, le game designer du titre s’est exprimé lors de notre 4e édition de l’AG French Direct pour parler plus amplement de son jeu dans une courte vidéo. Il sort finalement sur PC avec une démo déjà disponible sur la page Steam de Racine.

Le jeu aux plusieurs racines

Racine est un jeu de cartes en temps réel où il faudra laisser de côté le tour par tour pour apprécier ce style de jeu un peu particulier. En effet, Le titre édité par Abiding Bridge (éditeur soutenant les productions indépendantes françaises) est un mélange de genre surprenant, réunissant le jeu de gestion, l’autobattler, la création de deck, ainsi que le roguelite. Il faudra réfléchir méthodiquement, tout en agissant rapidement pour aider votre héros, car les cartes que vous jouez s’activent en temps réel, et il ne faudra pas chômer pour tirer parti le plus possible des combats, tout en essayant d’être endurant.

Et comme tout roguelite, certains événements aléatoires apparaîtront pour vous aider ou au contraire vous empêcher d’avancer, comme l’apparition de marchands, ou de nouvelles cartes spéciales à acquérir pour consolider votre deck. Le jeu comporte 4 mondes avec ses propres spécificités, avec le monde du feu par exemple, où une vague de flamme se déployant petit à petit de gauche à droite de la carte vous empêchera de rester trop longtemps au même endroit, en augmentant fortement les ennemis présents sur les cases touchées.

Racine sort prochainement sur PC, sur les plateformes Steam, Gog.com et Itch.io.