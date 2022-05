Before The Last Hour : Le rogue-like post-apocalyptique date son early access accompagné d’un trailer de lancement

Before The Last Hour est le premier projet de Lunaris Iris, jeune studio français basé à Paris. Ce rogue-like doublé d’un deck-building game dans un monde post-apocalyptique se dote aujourd’hui d’une date de sortie pour son early access à l’occasion de l’AG French Direct. Le tout accompagné d’un joli trailer de lancement.

Le 13 mai, on sort notre meilleur deck

C’est donc le 13 mai prochain que Before the Last Hour sortira en early access. Vous devrez parcourir des cartes générées aléatoirement et terrasser le boss final de chaque zone afin d’avancer, tout en améliorant votre équipement ainsi que votre deck de carte pour augmenter vos chance de survie en combat, et aller le plus loin possible.

Il vous faudra optimiser vos ressource, et distancer autant que possible une bête féroce qui vous poursuit éternellement au travers des niveaux.

Pour plus d’informations sur ce titre original, un aperçu du titre est d’ores et déjà disponible sur notre site. Une interview sera aussi bientôt disponible pour en savoir un peu plus sur le jeu.