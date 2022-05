Before The Last Hour

Before The Last Hour est un RPG deckbuilder roguelike développé et édité par Lunaris Iris. Le jeu se déroule dans un monde post-apocalyptique entièrement fait à la main jusque dans ses personnages et monstres qui semblent sortir de dessins animés avec leurs animations fluides. On explore la carte allant de case en case et choisissant les actions à faire mais impossible de prendre trop de temps quand de mystérieuses créatures nous pourchassent. Dans les ruines ou lors des quêtes qui proposent des embranchements, on peut récupérer équipements et cartes qui seront bien utiles lors des combats.