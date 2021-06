After The Fall nous parle de sa rejouabilité et de son cross-play en vidéo

La showcase Upload VR a permis également à After the Fall de refaire parler de lui. Dans cette nouvelle vidéo en mode journal des développeurs, le titre de Vertigo Games s’attarde notamment sur la rejouabilité et le cross-play.

Le Left 4 Dead like en VR pétri de belles promesses

S’il y a bien un point intéressant sur After The Fall, ce sera sa rejouabilité. Et visiblement, comme le disent si bien les développeurs dans la vidéo ci-dessus, c’est que le titre VR sera totalement différents à chaque partie. En effet, une tempête pourra se déclencher ou bien des ennemis spéciaux et plus résistants pourront débouler devant vous et vous mettre à mal.

Egalement, le soft sera cross-play. Vertigo Games met effectivement tout en œuvre pour que la qualité du soft soit la même chez un joueur PlayStation VR ou Oculus, notamment en nombre d’ennemis dans une même partie. Nous verrons bien si cela fonctionne bien à sa sortie prochaine, et sachez que le shooter en VR sera jouable jusqu’à quatre joueurs en coopération en ligne dans un univers post-apocalyptique typé années 80.

After The Fall est toujours prévu pour cet été sans la moindre précision sur PlayStation VR, Oculus Rift, Quest 2 et HTC Vive.