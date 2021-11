Affectus : Notre interview avec Valentin Cabourdin, créateur du RPG à l’ambiance cyberpunk

Durant l’AG French Direct, vous avez pu retrouver une touche du genre cyberpunk avec Affectus, un RPG qui prépare sa sortie sur PC. Le titre était présent lors de l’événement afin de présenter un tout nouveau trailer, et à cette occasion, nous avons nous entrenir avec le créateur du titre, Valentin Cabourdin, qui a répondu à quelques-unes de nos questions à propos du projet.

Un Kickstarter à venir

Tout d’abord, merci pour cette interview et pour votre temps ! Pouvez-vous rapidement vous présenter, qui êtes-vous et quel est votre rôle sur le jeu ?

Merci à vous ! Je m’appelle Valentin Cabourdin, j’ai 37 ans. J’ai décidé il y a deux ans de réorienter ma carrière (j’étais consultant IT) pour me lancer dans le développement de jeux vidéo. Je suis ce que l’on appelle un développeur solo donc mon rôle consiste à endosser à peu près tous les rôles, allant du développement jusqu’à la gestion d’entreprise.

Les jeux cyberpunk sont de plus en plus présents ces derniers temps. Quelles ont été vos influences ou inspirations dans la conception d’Affectus ?

C’est vrai que dernièrement il y a eu au moins un gros jeu Cyberpunk que tout le monde connait ! Je trouve tout de même que le genre est encore assez sous-représenté. Notamment sur Steam, ou sur un total de 60000 jeux, seulement 1280 sont taggués Cyberpunk (~2.1%).

Du coup mon inspiration est très variée et ne comporte pas que des jeux Cyberpunk mais aussi des livres et des films de science-fiction. Mes influences principales étant Blade Runner, Le Cinquième Elément pour les films dont l’ambiance m’a beaucoup inspirée. Du côté des jeux je dirais Deus Ex, Dex et Metal Gear Solid.

Avez-vous une date plus ou moins précise de la mise en ligne du Kickstarter pour Affectus ?

Je n’ai pas de date précise, j’attends de fournir une nouvelle version de ma démo/prologue avant de lancer la campagne. Cela devrait se produire au début de l’année 2022.

Le succès du futur Kickstarter ou non aura-t-il un impact significatif sur l’avancée de son développement ?

Oui, ce sera clairement un des points qui fera que je pourrai développer le jeu que j’ai en tête dans sa totalité, de la possibilité de créer une équipe et cela décidera aussi du potentiel portage sur consoles.

Avez-vous eu des difficultés particulières lors du développement d’Affectus ?

Ma plus grande difficulté est surement de gérer la création du jeu en solo. Il y a la partie technique, car je ne peux pas être expert dans tous les domaines, mais aussi tout un aspect planning, gestion et marketing que j’avais très certainement sous-évalué au départ. J’apprends de mes erreurs et j’évolue tous les jours sur ces sujets. L’un des aspects que j’aimerais changer est le fait d’agrandir l’équipe pour pouvoir construire ce jeu avec des compétences différentes des miennes.

Affectus est en démo sur Steam actuellement. Quels ont été les premiers retours ? Quels sont les axes d’améliorations ?

Les premiers retours sont très encourageants pour une démo en version alpha ! Parmi les 750 joueurs de la démo, plus de 50 personnes ont eut la gentillesse de remplir un formulaire de feedback. Sur ces 50 personnes, 75% ont noté la démo au-dessus de 4 (sur 5) et 95% au-dessus de 3.

Ce qui plait en majorité (et je retrouve ce genre de feedback sur les réseaux sociaux) c’est l’atmosphère, l’ambiance, le concept et l’histoire. Ce qui peut clairement être amélioré étant le gameplay en combat et en infiltration pour lesquels je n’avais clairement pas assez investi de temps jusqu’à présent. J’ai donc décidé de repousser de quelques mois la sortie du prologue pour combler ces lacunes ! J’ai vraiment une approche dans laquelle je prends en compte les retours des joueurs dans la construction du jeu, si le jeu est meilleur, ce sera grâce aux playtesters !

Un point sur le gameplay et l’importance des choix

Affectus se qualifie d’action infiltration, est-ce que cela veut dire qu’il sera par exemple possible de finir le jeu sans tuer le moindre ennemi comme dans un Deus Ex par exemple ?

C’est mon souhait, je ne peux honnêtement pas garantir aujourd’hui que je vais y arriver tout le long du jeu mais cela reste dans mes objectifs ! Chaque mission est pensée pour être jouée de 2 manières différentes (infiltration et/ou combats). Il y aura aussi plusieurs façons d’aborder chaque mission. Par exemple, dans une mission, le joueur pourra soit convaincre un garde de le laisser entrer dans le bâtiment, soit forcer une trappe sur le toit. Du coup, le reste de la mission sera différente car on ne rencontrera pas les mêmes obstacles.

Des choix multiples seront présents dans Affectus. Combien de fins ou de variations dans la narration en fonction de nos choix aura-t-on ?

A ce jour il y a deux fins distinctes, en sachant que pendant le jeu quelques éléments de scénario peuvent changer en fonction des choix fait par le joueur. Le jeu comporte un système de balance émotionnelle (une sorte de Karma) qui évolue en permanence en fonction des choix positifs ou négatifs. Je peux déjà dire que la fin positive sera plus difficile à débloquer si le joueur se comporte mal tout au long du jeu.

Dans la progression d’Affectus, le titre a-t-il été conçu pour être ouvert ou semi-ouvert ?

Le joueur évoluera dans une mégalopole à plusieurs niveaux de manière totalement libre. Il commence au niveau le plus bas qui est situé sous terre et pourra accéder aux étages suivant en suivant les missions principales du scénario.

Vous évoquez aussi une dimension RPG, pouvez-vous nous en dire plus ?

Le personnage principal pourra évoluer au fil des missions. En gagnant des Nanos Dollars et des points d’expérience vous pourrez acheter et installer des implants améliorant vos capacités (saut, vitesse, hacking…). La dimension RPG se retrouve aussi dans le choix que vous avez de suivre l’histoire principale ou de faire des quêtes annexes au moment souhaité. Et enfin, nous en parlions déjà tout à l’heure mais vous aurez aussi à faire certains choix qui auront un impact sur l’histoire.

Avez-vous une anecdote de développement, une histoire drôle ou quelque chose qui vous a marqué au cours du développement à partager avec vous ?

Ce n’est pas directement lié au développement d’Affectus mais aux personnes que j’ai rencontrées dans le cadre de ce projet. Parmi de nombreuses rencontres, j’ai rencontré dans le cadre d’une formation un autre développeur solo qui a le même âge que moi, qui n’habite vraiment pas loin de chez moi, qui travaillait à la même époque dans le même milieu et la même ville que moi.

Et en plus de ça il développe aussi un jeu Cyberpunk (Wild Dose par Maxime Bernard) ! Cela fait beaucoup de similitudes ! Je trouve que c’est une drôle de coïncidence et que le monde est vraiment petit. Surtout celui du jeu vidéo !

Un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

Tout d’abord merci d’avoir suivi cet entretien, et si le jeu vous intéresse ou si vous voulez discuter directement avec moi, je vous invite à rejoindre le discord d’Affectus. Je suis très facilement accessible et c’est toujours un plaisir de discuter avec la communauté !

Vous pouvez aussi ajouter le jeu à votre liste de souhait sur Steam, c’est gratuit et ça m’aide énormément à gagner de la visibilité parmi l’océan de jeux sortant chaque année !

Nous remercions Valentin Cabourdi pour son temps et ses réponses. Vous pouvez d’ores et déjà ajouter Affectus à votre liste de souhaits sur Steam.