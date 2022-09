Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp n’est visiblement pas annulé, mais n’a toujours pas de date

Il devait nous parvenir en début d’année, mais l’actualité mondiale a changé les choses de manière inattendue. Nintendo comptait initialement sortir Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp pour le mois d’avril, mais la guerre en Ukraine avec l’invasion de la Russie avait poussé le constructeur à revoir ses plans, étant donné que Nintendo trouvait que ce n’était pas forcément de bon goût de sortir un jeu parlant de guerre durant cette triste période (qui n’est malheureusement pas terminée). Certains fans de la licence étaient persuadés de retrouver le jeu lors du Nintendo Direct, mais toujours aucune trace de lui. De quoi avoir peur d’une annulation ?

I asked Nintendo if Advance Wars 1 + 2 has been cancelled, given the lack of news about it since it was delayed due to the invasion of Ukraine.

Nintendo rep's reply: "The release has been delayed. We will announce the new date once it has been determined."

— Stephen Totilo (@stephentotilo) September 13, 2022