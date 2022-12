Toute l’équipe d’ActuGaming vous souhaite un joyeux Noël !

L’année 2022 est presque déjà dernière nous et nous aura laissé d’excellents jeux à mettre au pied du sapin pour ce Noël. La preuve en est avec nos AG Awards, où il a été particulièrement difficile de choisir des gagnants dans certains catégories tant la sélection de cette année nous aura réservé de bonnes surprises.

Bien évidemment, on espère pour vous que ce Noël sera riche en jeux vidéo. Avec toutes les sorties de 2022, on imagine qu’il y en aura pour tout le monde. Et c’est aussi l’occasion de vous rappeler l’existence de nos nombreux guides et astuces sur le site, afin que vous puissiez profiter de ces jeux sans frustration et avec tous les conseils possibles. Que ce soit pour Pokémon Ecarlate et Violet, A Plague Tale: Requiem, Xenoblade Chronicles 3, Horizon Forbidden West ou encore Elden Ring, vous devriez trouver votre bonheur.

Si tout le monde ne recevra pas une console sous le sapin cette année, on espère tout de même que vous serez heureux des cadeaux reçus et que vous pourrez profiter de votre famille et des vos proches. On pense également à celles et ceux qui vont passer le réveillon seul en leur adressant nos meilleures ondes.

Nous, on se donne rendez-vous dès lundi pour continuer à suivre l’actualité et pour vous servir de beaux dossiers sur les jeux qui ont marqué l’année, comme notre sélection de jeux indépendants à ne pas manquer en 2022, et plus encore. Mais même un 25 décembre, notre débrief hebdomadaire de l’actualité sera quand même disponible dès ce dimanche à 18 heures sur notre chaîne YouTube.

Toute l’équipe d’ActuGaming vous souhaite un excellent réveillon et un joyeux Noël !