ActuGaming change de design pour ses tests et lance son AG Summer

Soucieuse de vous proposer les meilleurs services, notre équipe propose régulièrement des améliorations sur ActuGaming. Parfois sur nos sujets abordés, d’autres fois sur notre support ou nos réseaux. Cette fois-ci, c’est votre site qui se met à jour. Et on fait le point sur nos projets.

L’affichage des tests change

Premier changement majeur, c’est un tout nouveau design pour nos tests jeux vidéo. Nous avons totalement refaçonné l’affichage de ces derniers, permettant d’avoir une amélioration visuelle tout en gardant le plaisir de lecture. Bien sûr, nous gardons ce style épuré pour garantir le meilleur confort. Nos aperçus/previews suivent également le pas.

Vous retrouverez par exemple, un plus bel entête, avec l’auteur mis en avant et sa photo, pour connaître tout de suite qui a réalisé l’écriture et le test, mais également la note finale. Nous savons que vous êtes nombreux à sauter sur la note : plus besoin de descendre, vous l’avez tout de suite.

Nous avons également ajouté quelques informations supplémentaires pour votre plaisir : un sommaire, accessible sur desktop, qui descend à la lecture avec vous, mais aussi une mini-fiche de jeu, permettant de tout connaître du titre, entre ses plateformes et sa date de sortie. Un comparateur de prix aussi, pour connaître son tarif.

En bas, la conclusion est davantage mise en valeur, tout comme les points positifs et négatifs. Dans un souci de transparence, l’indication de la provenance de la copie est toujours clairement indiquée et nous mettons un point d’honneur à garder notre avis de l’auteur : la rédaction vous donne ainsi des conseils, sans mâcher nos mots, en revenant, dans un premier temps sur nos conditions de test en début d’article mais également avec un avis complet en fin de page, après la note.

AG Summer, un rendez-vous

Autre nouveauté, le lancement d’un nouveau programme, AG Summer. Avec le lancement d’une page dédiée, nous vous proposons tout un tas de sujets liés à l’actualité riche des dernières semaines et celles à venir. AG Summer, c’est votre nouveau programme inédit sur ActuGaming. Pendant toute la période estivale, on vous propose des vidéos, des interviews et des previews sur les futures grosses sorties ou des jeux récemment annoncés.

Ainsi, chaque jour, du lundi au vendredi, à 9h30, retrouverez une nouvelle vidéo (également dispo sur YouTube) avec un focus sur un jeu en particulier. Analyse de trailer, résumé de toutes les informations, aperçu exclusif, cela vous permettra de tout savoir des jeux que vous attendez le plus. Mais AG Summer, ce sera aussi l’occasion de vous proposer des interviews de développeurs et d’autres sujets tout aussi intéressants.

Vous pouvez aussi retrouver nos premières vidéos, notamment sur Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers, Pokémon Unite ou encore Spider-Man Miles Morales. D’autres suivront le pas comme Mortal Shell, Ratchet & Clank Rift Apart, Halo Infinite et bien d’autres.

Des surprises et de (gros) projets

Enfin, terminons par quelques bonnes notes. Tout d’abord, sachez que les avis arrivent très bientôt ! C’est une composante du site que vous attendez avec impatience et nous ajouterons prochainement la possibilité de noter un jeu, écrire un rapide test avec votre avis et l’exposer aux yeux de tous. Mieux qu’un simple système de commentaires, cela permettra d’échanger entre la communauté !

Le système est bientôt terminé en interne mais nous avons besoin de peaufiner l’ensemble pour vous proposer un système complet. Il nous reste quelques bugs à corriger mais nous avons bon espoir qu’il soit déployé d’ici la fin du mois de juillet. Tout comme quelques améliorations qui suivront sur le site. Bonne nouvelle, on prévoit une refonte complète de l’application mobile. Cela prend du temps mais.. ça arrivera !

Pour terminer, sachez que nous sommes sur deux énormes projets. Le premier arrive en août et sera totalement inédit en France. Une première sur notre territoire, et c’est un projet sur lequel nous travaillons maintenant depuis un petit moment et dont on est particulièrement fier. L’autre projet est plus interne, mais n’augure que de bonnes nouvelles et sera dévoilé plus tard, dans l’année. Dans les deux cas, chut, c’est un secret ! Mais on peut effectivement vous annoncer que c’est du très (très) lourd, et on ne fait pas dans l’exagération.

On vous remercie pour votre soutien. Vous êtes désormais plus d’un million à nous suivre mensuellement et c’est un véritable plaisir que de partage cette folle aventure avec vous. Depuis plusieurs années maintenant, notre équipe donne tout ce qu’elle a pour vous proposer le meilleur du jeu vidéo, le tout, avec passion, et surtout, en totale indépendance. On compte bien poursuivre sur cette voie !