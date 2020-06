Marvel’s Avengers : Coop, MODOK, gameplay avec Thor… on fait le point en vidéo

Outre la présentation de Cyberpunk 2077, la semaine a aussi été marquée par une émission dédiée à Marvel’s Avengers. Le futur jeu de super-héros de Square Enix s’est montré pendant un bon petit moment et a dévoilé du gameplay avec Thor tout en présentant l’antagoniste principale.

Pendant une bonne partie de l’été, on vous proposera des focus en vidéo. Marvel’s Avengers en fait partie et l’on revient sur cette première War Table en vous centralisant toutes les dernières informations sur le titre. Précisons d’ailleurs qu’il sortira à la rentrée sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia puis plus tard sur nouvelle génération.